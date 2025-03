Sergio Rochet voltou a deixar o gol por possível lesão. O goleiro do Internacional sofreu trauma na mão esquerda e teve que deixar o campo no intervalo do confronto contra o Flamengo, na noite desta sábado (29), no estádio Maracanã. Anthoni, arqueiro do Colorado em todo o Campeonato Gaúcho e eleito melhor da posição no Estadual, voltou ao time.

Aos 26 minutos da etapa inicial, o rubro-negro Bruno Henrique levantou na área e seu colega subiu livre e cabeceou. O camisa 1 colorado fez defesa parcial e a bola caiu na frente do atacante flamenguista. O goleiro uruguaio saltou nos pés do atacante e fez nova interceptação. O pé do adversário, porém, atinge sua mão esquerda.

O jogo ficou parado por cerca de cinco minutos para atendimento de Rochet. O goleiro, no entanto, seguiu o restante da etapa inicial em campo. Tanto que viu o gol de Bruno Henrique, aos 33, e, aos 46, fez importante defesa, novamente nos pés de Juninho.

Rochet será reavaliado na segunda (31)

No intervalo do confronto, Anthoni entrou no lugar do uruguaio. Pouco depois, a assessoria de imprensa do Internacional distribuiu uma nota por WhatsApp. O texto confirmou que o goleiro titular da seleção uruguaia deixou o jogo “devido a um trauma na mão esquerda”.

Como o Colorado embarca para Porto Alegre horas depois da estreia no Brasileirão e o grupo ganha folga no domingo (30), o atleta será reavaliado na reapresentação do grupo, na segunda-feira (31), em Porto Alegre.

O elenco trabalhará três dias – segunda, terça (1º) e quarta (2) – e viaja para Salvador, onde enfrentará o Bahia na quinta (3), pela primeira rodada do Grupo F da Libertadores. No domingo (6), às 18h30min (de Brasília), o Alvirrubro recebe o Cruzeiro, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Brasileirão.