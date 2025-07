Ceará oficializa o retorno do meio-campista Vina

O Ceará oficializou o retorno do meio-campista Vinícius, conhecido como Vina. O atleta de 34 anos, que estava livre no mercado, assinou vínculo até o fim de 2026. O anúncio foi feito na manhã/tarde/noite desta quinta-feira (31). Este é o primeiro reforço do Alvinegro na atual janela de transferências.

Vina, natural de Curitiba-PR, foi revelado pelo Paraná. Na sequência, somou passagens por clubes como Coritiba, Náutico, Fluminense, Athletico-PR, Bahia e Atlético-MG. O meia chegou ao Ceará em 2020 e permaneceu até 2023, conquistando uma Copa do Nordeste no período. Foram 46 gols e 31 assistências em 168 partidas com a camisa alvinegra.

O jogador foi emprestado ao Grêmio logo no início de 2023. Na metade daquele ano, foi vendido pelo Vovô ao Al Hazm, da Arábia Saudita. O Tricolor Gaúcho recebeu parte do valor da transferência, visto que o empréstimo era válido até o fim da temporada.

Vina passou pelo Ceará entre 2020 e 2023 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Durante sua passagem pelo Al Hazm, Vina chegou a ser emprestado ao Al Jubail, do mesmo país. Após ficar livre no mercado, o jogador passou a ter seu nome associado ao Ceará. A equipe, por sua vez, enfrentava a pressão da torcida por reforços.

Especulações ao longo dos anos

Em 2022, o Ceará foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Vina saiu por empréstimo no início de 2023 e, na metade do ano, foi vendido de forma definitiva. Mesmo depois da transferência, o jogador seguiu acompanhando jogos do Vovô, o que demonstrava pelas redes sociais.

Especulações a respeito de um retorno aconteceram ao longo de diversos períodos. A volta marca o primeiro reforço do Ceará nesta janela. Atualmente, para a posição de armador, o time conta com o argentino Lucas Mugni, que veste a camisa 10.