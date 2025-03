O último treinamento comandado pelo técnico Roger Machado antes da estreia no Brasileirão, às 21h (de Brasília) deste sábado (29), no Maracanã, contou com todos os jogadores disponíveis, inclusive Enner Valencia, que não participou dos trabalhos de quinta-feira (27). Assim, com a atividade ocorrida nesta sexta-feira (28), o Internacional teve o time definido para pegar o Flamengo.

De acordo com relatos, os selecionáveis – Sergio Rochet, Johan Carbonero, Rafael Borré e Valencia –, bem como os recém-anunciados Juninho, Diego Rosa e Óscar Romero, participaram do treino normalmente e estão aptos para atuar. Dessa forma, com base nas entrevistas do técnico ao longo do Estadual, é possível especular que Roger Machado tende a manter o goleiro Anthoni e os atacantes Vitinho, Carbonero e Valencia na equipe.

Juninho deve atuar na quarta-zaga

Não está descartado, porém, os retornos do camisa 1, que ainda não atuou pelo Colorado neste ano, e do atacante Wesley, titular até sentir lesão muscular na reta final da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Na defesa, o canhoto Juninho é o favorito para entrar na vaga de Victor Gabriel, que sentiu a coxa esquerda na segunda etapa do Gre-Nal da final Estadual.

Assim, o Internacional poderá entrar em campo com Anthoni (Rochet); Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Bruno Aguirre e Alan Patrick; Vitinho, Valencia e Carbonero (Wesley). A delegação colorada viaja na tarde desta sexta para o Rio de Janeiro – e retorna horas depois da partida.

Antes do jogo, as duas equipes retomarão uma tradição do futebol brasileiro esquecida nos últimos anos. Logo depois da entrada dos times no gramado, haverá a troca de faixas de campeões. Os rubro-negros receberão a relativa ao título carioca, enquanto os alvirrubros ficarão com a do Gauchão. A cerimônia será realizada durante o protocolo oficial da partida.

