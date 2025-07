O presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo, se posicionou nesta quinta-feira (31) após o Lance! revelar, com exclusividade e na íntegra, o vídeo de seu depoimento à Polícia Civil. A oitiva, realizada no dia 16 de abril, faz parte do inquérito que investiga o escândalo do patrocínio da Vai de Bet. Em nota oficial, a defesa de Melo reafirmou a inocência do dirigente.

A nota da defesa de Augusto Melo

No comunicado, os advogados de Augusto Melo afirmam que o conteúdo do depoimento que foi revelado apenas fortalece a tese de inocência e que o presidente é vítima de uma perseguição política.

"O conteúdo do depoimento vazado à imprensa apenas reforça aquilo que a defesa de Augusto Melo sustenta desde o primeiro momento: o presidente do Corinthians é inocente das injustas acusações que sofre do grupo político que tenta tomar o clube à força, desrespeitando a vontade da maioria dos sócios. A forma serena, coerente e firme com que Augusto Melo respondeu aos questionamentos evidencia a tranquilidade de quem tem plena consciência da lisura de seus atos. Trata-se de um depoimento que confirma o compromisso do presidente do Corinthians com a verdade e com a legalidade de sua gestão."

O contexto

O contrato com a Vai de Bet, assinado em janeiro de 2024, foi apresentado como o maior patrocínio da história do futebol brasileiro. Mas, segundo denúncia aceita pela Justiça de São Paulo, parte dos valores foi desviada por meio da simulação de uma intermediação falsa. A empresa Rede Social, controlada por Alex Cassundé, teria recebido R$ 1,4 milhão, com previsão de embolsar até R$ 25,2 milhões ao longo do contrato.

Polícia investiga irregularidades em patrocínio da Vai de Bet e Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

A juíza Márcia Mayumi Okoda Oshiro, da 2ª Vara de Crimes Tributários e Lavagem de Dinheiro, escreveu que os valores desviados circularam entre empresas de fachada, antes de serem usados para pagar dívidas de campanha e gerar enriquecimento ilícito do grupo político de Melo.

Com base nisso, o ex-presidente e outros cinco réus foram denunciados por furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. A fraude, segundo a magistrada, se deu por meio da inserção de um falso intermediário para justificar pagamentos que, na prática, saíram dos cofres do clube e foram pulverizados em transferências sucessivas.

Coletiva e a votação do impeachment

Em meio à crise, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Jr, concederá uma entrevista coletiva às 15h desta sexta-feira (1º), no Parque São Jorge.

A entrevista de Tuma acontece poucos dias antes da votação que definirá o futuro de Melo: no próximo dia 9 de agosto, os sócios do clube votam para decidir se mantêm o impeachment ou se reconduzem o presidente afastado ao cargo, hoje ocupado interinamente por Osmar Stabile.