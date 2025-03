Flamengo e Internacional retomaram uma tradição antiga do futebol brasileiro esquecida nos últimos anos: a troca de faixas entre campeões estaduais. Aquilo que era para ser uma cerimônia para celebrar suas conquistas dos campeonatos Carioca e Gaúcho se tornou apenas uma troca de faixa tímida. de mão a mão, realizada logo após a entrada dos times em campo, ainda durante o protocolo oficial da partida de estreia dos dois clubes no Brasileirão, neste sábado (29), às 21h (de Brasília), no Maracanã. Os técnicos Filipe Luís e Roger Machado foram os únicos a colocarem as faixas.

Para lembrar, o título da agremiação carioca foi conquistado no empate em 0 a 0 com o Fluminense, no dia 16 de março, no mesmo Maracanã – na partida de ida, o Flamengo havia vencido por 2 a 1. Já a equipe gaúcha conquistou o Estadual de forma invicta. A retomada da hegemonia depois de oito anos sem título foi obtido na igualdade sem gols no Gre-Nal 446, na mesma data, no Beira-Rio – no primeiro jogo da decisão, o Colorado havia batido o coirmão por 2 a 0, na Arena do Grêmio.

Para partida, clubes têm desfalque

Para a partida deste sábado, os dois times entraram em campo com desfalques. O técnico Filipe Luís não contou com Danilo, Gerson e Arrascaeta. Já Roger Machado não teve o zagueiro Victor Gabriel.

Assim, o Rubro-Negro foi a campo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz e Luiz Araújo; Michael, Bruno Henrique e Juninho. Já o Colorado está escalado com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Fernando, Vitinho, Bruno Henrique e Wesley; Alan Patrick e Borré.