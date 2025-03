Torcedores do Flamengo criticam titular em gol do Internacional: ‘Na conta dele’

O Flamengo saiu atrás no placar no jogo contra o Internacional neste sábado (29), no Maracanã, na primeira rodada do Brasileirão. Luiz Araújo tentou um passe de efeito no ataque, o Internacional saiu no contra-ataque e marcou o gol. Nas redes sociais, torcedores do Rubro-Negro não perdoaram o jogador.

O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo perdeu a bola após tentativa de passe de letra de Luiz Araújo. Bernabei recuperou a bola, tabelou no ataque e cruzou para Bruno Henrique completar para o gol. O Rubro-Negro teve algumas chances na etapa inicial, mas não aproveitou.

