Rivaldo crava times que vão conseguir acesso para Série A: 'Grandes chances'
Ex-jogador analisa a reta final da Série B e projeta o desfecho
- Matéria
- Mais Notícias
Campeão do mundo pela Seleção Brasileira e dono de um currículo repleto de títulos, o ex-meia Rivaldo analisou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e apontou os clubes que, em sua opinião, despontam como favoritos ao acesso.
Relacionadas
O Coritiba lidera a competição e já assegurou o retorno à elite, embora ainda não tenha confirmado a taça. A disputa pelas demais vagas envolve Athletico, com 62 pontos; Criciúma e Goiás, ambos com 61; além de Chapecoense e Remo, que somam 59 pontos cada.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Segundo Rivaldo, a campanha do Leão da Amazônia merece destaque pela recuperação na competição e pelo crescimento na reta final sob o comando de Guto Ferreira.
— Seria ótimo o retorno do Remo à Série A. É um clube de muita tradição, há muito tempo sem jogar a Série A. O Remo está na briga, fazendo um bom campeonato na Série B muito interessante sob o comando do Guto Ferreira. Tem esse último jogo em casa contra o Goiás em que depende somente da vitória para se classificar. Por tanto tempo fora da Série A e pela trajetória de subir na tabela e crescer na reta final, é claro que estarei torcendo pelo Remo, para que consiga a vitória e volte para o Brasileirão no ano que vem — disse Rivaldo à Betfair.
Além do destaque ao clube paraense, o pentacampeão também comentou os cenários de classificação dos demais times envolvidos na disputa.
— Athletico Paranaense tem grandes chances de se classificar para a Série A, pois um empate já basta, e ainda briga pelo título se vencer e o Coritiba perder. O Criciúma também tem tudo para conseguir a classificação; joga fora de casa contra o Cuiabá em um jogo difícil. O Remo joga em casa contra o Goiás, com a vantagem de decidir. E a Chapecoense, que está em quinto, também tem grande chance de se classificar com uma vitória em casa contra o Atlético Goianiense — destacou o craque.
Com base no desempenho das equipes e em sua própria análise, Rivaldo indicou quem considera favorito para integrar a Série A em 2026.
— Acredito que os classificados serão Coritiba, que já detém a vaga antecipada e é o favorito ao título na minha opinião, o Athletico, Criciúma e Remo completam a lista de classificados — completou.
Probabilidades de acesso – Série B
- Coritiba – 65 pontos — 100%
- Athletico-PR – 62 pontos — 99%
- Criciúma – 61 pontos — 78%
- Goiás – 61 pontos — 52%
- Chapecoense – 59 pontos — 43%
- Remo – 59 pontos — 28%
Times com 0% de chance
- 7º – Novorizontino: 57 pontos
- 8º – CRB: 56 pontos
- 9º – Avaí: 55 pontos
- 10º – Atlético-GO: 52 pontos
- 11º – Cuiabá: 51 pontos
- 12º – América-MG: 46 pontos
- 13º – Vila Nova-GO: 46 pontos
- 14º – Operário-PR: 45 pontos
- 15º – Athletic Club: 41 pontos
- 16º – Botafogo-SP: 41 pontos
- 17º – Ferroviária-SP: 40 pontos
- 18º – Amazonas: 36 pontos
- 19º – Volta Redonda: 35 pontos
- 20º – Paysandu: 28 pontos
Últimos Colocados e Risco de Rebaixamento
- Paysandu – 28 pontos — 100% de risco
- Volta Redonda – 35 pontos — 100% de risco
- Amazonas – 36 pontos — 100% de risco
- Ferroviária-SP – 40 pontos — 81% de risco
Times fora do Z4, mas ainda sob risco
- Botafogo-SP – 41 pontos — 11% de risco
- Athletic Club – 41 pontos — 8% de risco
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias