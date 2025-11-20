menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Rivaldo crava times que vão conseguir acesso para Série A: 'Grandes chances'

Ex-jogador analisa a reta final da Série B e projeta o desfecho

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 20/11/2025
17:07
Rivaldo comentou sobre os primeiros passos de Ancelotti na Seleção Brasileira (Reprodução: Betfair)
imagem cameraRivaldo apontou favoritos para subir à elite nacional (Reprodução: Betfair)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Campeão do mundo pela Seleção Brasileira e dono de um currículo repleto de títulos, o ex-meia Rivaldo analisou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e apontou os clubes que, em sua opinião, despontam como favoritos ao acesso.

continua após a publicidade

Relacionadas

O Coritiba lidera a competição e já assegurou o retorno à elite, embora ainda não tenha confirmado a taça. A disputa pelas demais vagas envolve Athletico, com 62 pontos; Criciúma e Goiás, ambos com 61; além de Chapecoense e Remo, que somam 59 pontos cada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Segundo Rivaldo, a campanha do Leão da Amazônia merece destaque pela recuperação na competição e pelo crescimento na reta final sob o comando de Guto Ferreira.

continua após a publicidade

— Seria ótimo o retorno do Remo à Série A. É um clube de muita tradição, há muito tempo sem jogar a Série A. O Remo está na briga, fazendo um bom campeonato na Série B muito interessante sob o comando do Guto Ferreira. Tem esse último jogo em casa contra o Goiás em que depende somente da vitória para se classificar. Por tanto tempo fora da Série A e pela trajetória de subir na tabela e crescer na reta final, é claro que estarei torcendo pelo Remo, para que consiga a vitória e volte para o Brasileirão no ano que vem — disse Rivaldo à Betfair.

Além do destaque ao clube paraense, o pentacampeão também comentou os cenários de classificação dos demais times envolvidos na disputa.

— Athletico Paranaense tem grandes chances de se classificar para a Série A, pois um empate já basta, e ainda briga pelo título se vencer e o Coritiba perder. O Criciúma também tem tudo para conseguir a classificação; joga fora de casa contra o Cuiabá em um jogo difícil. O Remo joga em casa contra o Goiás, com a vantagem de decidir. E a Chapecoense, que está em quinto, também tem grande chance de se classificar com uma vitória em casa contra o Atlético Goianiense — destacou o craque.

continua após a publicidade

Com base no desempenho das equipes e em sua própria análise, Rivaldo indicou quem considera favorito para integrar a Série A em 2026.

— Acredito que os classificados serão Coritiba, que já detém a vaga antecipada e é o favorito ao título na minha opinião, o Athletico, Criciúma e Remo completam a lista de classificados — completou.

Odair Hellmann Ferroviária-SP Athletico
Athletico está na briga por vaga na Série A (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

Probabilidades de acesso – Série B

    1.
  1. Coritiba – 65 pontos — 100%
    2. 2.
  2. Athletico-PR – 62 pontos — 99%
    3. 3.
  3. Criciúma – 61 pontos — 78%
    4. 4.
  4. Goiás – 61 pontos — 52%
    5. 5.
  5. Chapecoense – 59 pontos — 43%
    6. 6.
  6. Remo – 59 pontos — 28%

Times com 0% de chance

    1.
  1. 7º – Novorizontino: 57 pontos
    2. 2.
  2. 8º – CRB: 56 pontos
    3. 3.
  3. 9º – Avaí: 55 pontos
    4. 4.
  4. 10º – Atlético-GO: 52 pontos
    5. 5.
  5. 11º – Cuiabá: 51 pontos
    6. 6.
  6. 12º – América-MG: 46 pontos
    7. 7.
  7. 13º – Vila Nova-GO: 46 pontos
    8. 8.
  8. 14º – Operário-PR: 45 pontos
    9. 9.
  9. 15º – Athletic Club: 41 pontos
    10. 10.
  10. 16º – Botafogo-SP: 41 pontos
    11. 11.
  11. 17º – Ferroviária-SP: 40 pontos
    12. 12.
  12. 18º – Amazonas: 36 pontos
    13. 13.
  13. 19º – Volta Redonda: 35 pontos
    14. 14.
  14. 20º – Paysandu: 28 pontos

Últimos Colocados e Risco de Rebaixamento

  1. Paysandu – 28 pontos — 100% de risco
  2. Volta Redonda – 35 pontos — 100% de risco
  3. Amazonas – 36 pontos — 100% de risco
  4. Ferroviária-SP – 40 pontos — 81% de risco

Times fora do Z4, mas ainda sob risco

  • Botafogo-SP – 41 pontos — 11% de risco
  • Athletic Club – 41 pontos — 8% de risco

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias