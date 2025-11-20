Rivaldo crava times que vão conseguir acesso para Série A: 'Grandes chances'

Campeão do mundo pela Seleção Brasileira e dono de um currículo repleto de títulos, o ex-meia Rivaldo analisou a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro e apontou os clubes que, em sua opinião, despontam como favoritos ao acesso.

O Coritiba lidera a competição e já assegurou o retorno à elite, embora ainda não tenha confirmado a taça. A disputa pelas demais vagas envolve Athletico, com 62 pontos; Criciúma e Goiás, ambos com 61; além de Chapecoense e Remo, que somam 59 pontos cada.

Segundo Rivaldo, a campanha do Leão da Amazônia merece destaque pela recuperação na competição e pelo crescimento na reta final sob o comando de Guto Ferreira.

— Seria ótimo o retorno do Remo à Série A. É um clube de muita tradição, há muito tempo sem jogar a Série A. O Remo está na briga, fazendo um bom campeonato na Série B muito interessante sob o comando do Guto Ferreira. Tem esse último jogo em casa contra o Goiás em que depende somente da vitória para se classificar. Por tanto tempo fora da Série A e pela trajetória de subir na tabela e crescer na reta final, é claro que estarei torcendo pelo Remo, para que consiga a vitória e volte para o Brasileirão no ano que vem — disse Rivaldo à Betfair.

Além do destaque ao clube paraense, o pentacampeão também comentou os cenários de classificação dos demais times envolvidos na disputa.

— Athletico Paranaense tem grandes chances de se classificar para a Série A, pois um empate já basta, e ainda briga pelo título se vencer e o Coritiba perder. O Criciúma também tem tudo para conseguir a classificação; joga fora de casa contra o Cuiabá em um jogo difícil. O Remo joga em casa contra o Goiás, com a vantagem de decidir. E a Chapecoense, que está em quinto, também tem grande chance de se classificar com uma vitória em casa contra o Atlético Goianiense — destacou o craque.

Com base no desempenho das equipes e em sua própria análise, Rivaldo indicou quem considera favorito para integrar a Série A em 2026.

— Acredito que os classificados serão Coritiba, que já detém a vaga antecipada e é o favorito ao título na minha opinião, o Athletico, Criciúma e Remo completam a lista de classificados — completou.

Athletico está na briga por vaga na Série A (Foto: Douglas Moreti/Agência F8/Gazeta Press)

Probabilidades de acesso – Série B

1 . Coritiba – 65 pontos — 100% 2 . Athletico-PR – 62 pontos — 99% 3 . Criciúma – 61 pontos — 78% 4 . Goiás – 61 pontos — 52% 5 . Chapecoense – 59 pontos — 43% 6 . Remo – 59 pontos — 28%

Times com 0% de chance

1 . 7º – Novorizontino: 57 pontos 2 . 8º – CRB: 56 pontos 3 . 9º – Avaí: 55 pontos 4 . 10º – Atlético-GO: 52 pontos 5 . 11º – Cuiabá: 51 pontos 6 . 12º – América-MG: 46 pontos 7 . 13º – Vila Nova-GO: 46 pontos 8 . 14º – Operário-PR: 45 pontos 9 . 15º – Athletic Club: 41 pontos 10 . 16º – Botafogo-SP: 41 pontos 11 . 17º – Ferroviária-SP: 40 pontos 12 . 18º – Amazonas: 36 pontos 13 . 19º – Volta Redonda: 35 pontos 14 . 20º – Paysandu: 28 pontos

Últimos Colocados e Risco de Rebaixamento

Paysandu – 28 pontos — 100% de risco Volta Redonda – 35 pontos — 100% de risco Amazonas – 36 pontos — 100% de risco Ferroviária-SP – 40 pontos — 81% de risco

Times fora do Z4, mas ainda sob risco