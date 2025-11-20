A Copa CDHU de Futebol - Zona Leste, torneio de futebol de base que mobiliza centenas de jovens de conjuntos habitacionais e comunidades da região, já definiu seus finalistas. Paulistinha e Vamo Q Vamo disputam o título masculino, enquanto Cidade Tiradentes busca o troféu feminino junto com o Helenense, no dia 29 de novembro, na Arena Raça Ruim, na Vila Matilde.

A vaga do Paulistinha veio após vitória por 1 a 0 diante do Cidade Tiradentes, em duelo equilibrado realizado no último sábado (15). Já o Vamo Q Vamo garantiu presença na decisão ao aplicar 5 a 1 sobre o Jardim Lapenna. As semifinais ocorreram em rodada dupla na Arena Cidade Tiradentes, que foi um dos principais palcos da competição.

A programação da final também inclui a decisão feminina. O Cidade Tiradentes busca o troféu após vencer o Pimentas por 5 a 0, enquanto o Helenense chega forte depois de superar o Negritude por 3 a 1.

Copa CDHU Zona Leste

Criada para fortalecer o esporte comunitário e revelar talentos da periferia, a Copa CDHU Zona Leste é voltada a jovens atletas sub-17 de conjuntos habitacionais da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) e de diversas comunidades da região. Nesta edição, o torneio reuniu 16 equipes masculinas e 8 femininas, somando 528 atletas amadores.

Durante a cerimônia de encerramento, a organização entregará o Troféu Padre Rosalvino ao campeão masculino, celebrando o legado do líder social da Obra Social Dom Bosco. Entre as mulheres, o troféu "Mulheres da Zona Leste" reconhece a trajetória e a contribuição da historiadora Adriana Lopes, além do papel feminino no desenvolvimento da região.

Iniciativa organiza torneio e impulsiona talentos esportivos da periferia (Foto: Divulgação)

Parte do projeto "Zona Leste Somos Nós"

A competição integra o Projeto Zona Leste Somos Nós, iniciativa lançada em 2023 para impulsionar o desenvolvimento social e econômico da região. O programa atua em diversas frentes — educação, saúde, cultura, esporte, lazer e empreendedorismo — e tem como objetivo gerar emprego e renda, fortalecendo a economia local e valorizando talentos das comunidades da ZL.

Serviço

Final da Copa CDHU Zona Leste

29 de novembro, a partir das 9h30

Arena Raça Ruim – Vila Matilde