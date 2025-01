Rivais Atlético-MG e Cruzeiro escalados para o clássico em Orlando

Atlético-MG e Cruzeiro estão escalados para o clássico deste sábado (18), às 17h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando (EUA). O jogo faz parte da FC Series, a antiga Florida Cup, e é o primeiro do Galo na temporada. A Raposa empatou com o São Paulo por 1 a 1, quarta-feira (15), também pela FC Series.

O técnico Cuca, que inicia sua quarta passagem no comando do Atlético-MG, promove a estreia do volante Gabriel Menino, que veio do Palmeiras. O lateral Natanael, que teve sua contratação anunciada neste sábado (18), fica no banco.

Técnico Cuca vai iniciar sua quarta passagem pelo Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

A escalação do Atlético-MG para o clássico é:

Everson, Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera, Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Hulk e Bernard.

Fernando Diniz, técnico do Cruzeiro, vai repetir a formação que começou jogando contra o São Paulo, quarta-feira (15):

Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Gabigol e Dudu.

Os atacantes Kaio Jorge e Dinenno continuam de fora da equipe, em recuperação de contusões sofridas na temporada passada. O argentino Lautaro Diaz, que não participou do jogo passado, está no banco.

Clássico em Orlando (EUA) será o segundo fora do país

O clássico deste sábado será o segundo no exterior na história do confronto. Os dois rivais mineiros se enfrentaram pela primeira vez fora do Brasil em 2009, também em pré-temporada. O jogo, válido pelas semifinais da Copa Bimbo, foi realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, e terminou com a vitória do Cruzeiro por 4 a 2 – a equipe celeste foi a campeão do torneio, que contou também com os dois principais clubes uruguaios, Nacional e Peñarol.

A norte-americana Orlando será a sétima cidade a receber o clássico mineiro, segundo o Almanaque do Superclássico Mineiro, de autoria de Cláudio Discacciati e Wagner Augusto. Além de Belo Horizonte e Montevidéu, a partida já foi disputada em Sete Lagoas (sete vezes), Ipatinga (três), Uberlândia (dois) e Brasília (um jogo em 1960).