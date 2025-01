Antecipando o clássico mineiro que acontece neste sábado (18), nos Estados Unidos, a equipe de comentaristas da TNT Sports selecionou os melhores jogadores de Atlético-MG e Cruzeiro, formando uma seleção ideal.

continua após a publicidade

O confronto está marcado para sábado (18), às 17h, em Orlando, pela FC Series. A seleção, destacada pelos jornalistas, revela uma ligeira vantagem para o Cruzeiro na comparação direta com os jogadores do Atlético Mineiro; confira

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

11 Ideal de Atlético-MG x Cruzeiro

Goleiro: Everson x Cássio – Everson (Galo)

Lateral-direito: Lyano x William – William (Cruzeiro)

Zagueiro: Bruno Fuchs x Fabrício Bruno – Fabrício Bruno (Cruzeiro)

Zagueiro: Junior Alonso x João Marcelo – João Marcelo (Cruzeiro)

Lateral-esquerdo: Guilherme Arana x Marlon – Guilherme Arana (Galo)

Volante: Fausto Vera x Walace – Walace (Cruzeiro)

Meia/volante: Gabriel Menino x Matheus Henrique – Matheus Henrique (Cruzeiro)

Meia: Gustavo Scarpa x Matheus Pereira – Matheus Pereira (Cruzeiro)

Atacante: Alisson x Dudu – Dudu (Cruzeiro)

Atacante: Hulk x Gabigol – Hulk (Galo)

Atacante: Deyverson x Kaio Jorge – Deyverson (Galo)

Técnico: Cuca x Fernando Diniz – Cuca (Galo)

continua após a publicidade



As escolham que mais chamam atenção, são a de Everson, superando Cássio e Hulk no lugar de Gabigol. A preferência por Cuca como técnico, em detrimento de Fernando Diniz, também causa polêmica.

➡️Romário detona nível de jogadores do Brasileirão em bate-papo com Neymar

Gigantes mineiros na FC Series

Sob a liderança de Cuca, o Atlético entra em campo com expectativas elevadas, especialmente pela estreia do volante Gabriel Menino, ex Palmeiras, e do lateral-direito Natanael, ex Coritiba.

continua após a publicidade

Por outro lado, o Cruzeiro, comandado por Fernando Diniz, já demonstrou seu potencial na FC Series com um empate em 1 a 1 contra o São Paulo na última quarta (15). Com adições como Fabrício Bruno, Eduardo, Dudu e Gabigol, a Raposa visa integrar esses talentos ao seu esquema tático.