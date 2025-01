Hulk promete boa apresentação do Atlético-MG no clássico

O atacante Hulk promete grande atuação do Atlético-MG no clássico contra o Cruzeiro neste sábado (18), às 17h (de Brasília), em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup. O jogador avalia que o adversário está mais adiantado na preparação para a temporada, mas espera sair vitorioso da partida.

- Vai ser um bom teste, claro que longe de dizer como vai ser o ano por um amistoso nos Estados Unidos. É nosso primeiro jogo, e eles já tiveram a felicidade de ter um jogo e, quanto mais jogo, mais condicionamento e confiança. O Cruzeiro está um pouco mais preparado que a gente, mas chegaremos bem para fazer um grande jogo e iniciar a temporada com vitória, mesmo que num amistoso – afirmou Hulk.

Hulk elogiou o trabalho do técnico Cuca na pré-temporada nos Estados Unidos (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

O atacante participou de evento da organização do torneio no parque de diversões da Universal, em Orlando, e, apesar da resistência inicial, acabou entrando na famosa montanha-russa do super-herói que deu origem a seu apelido no futebol.

- Posso ir lá, mas não andar, só tirar foto. Ainda não me preparei psicologicamente para esse dia – disse Hulk, antes de ser convencido pelos companheiros a entrar no brinquedo.

Hulk não poupa elogios ao técnico Cuca após a primeira semana de treinos

Na última passagem de Cuca pelo Atlético-MG, houve um desentendimento de Hulk com o treinador, por causa da função do jogador em campo. O problema já foi superado, e o atacante elogia a capacidade de Cuca, após os primeiros dias de treinamento:

- Temos de tirar o chapéu para ele. O Cuca lê muito o jogo, é estrategista e muito inteligente. Está igual ao vinho do Porto: quanto mais velho, melhor. Ele surpreende a gente no dia a dia, tem muita leitura e consegue tirar muito do jogador. Deu para perceber isso na primeira semana de trabalho, que foi muito produtiva. Todos os jogadores estão entendendo a ideia do Cuca. Estamos no caminho certo e acho que vai ser um grande ano para nós – comentou Hulk.