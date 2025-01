Cássio espera evolução do Cruzeiro no clássico deste sábado (18)

O goleiro Cássio acredita que o Cruzeiro apresentará evolução no clássico deste sábado (18), contra o Atlético-MG, às 17h (de Brasília), em Orlando (EUA), pela FC Series, a antiga Florida Cup, em relação ao empate por 1 a 1 com o São Paulo, na quarta-feira (15), a primeira partida da equipe na temporada.

continua após a publicidade

- O primeiro jogo foi positivo, no meu ponto de vista. Os jogadores que estão chegando agora entendendo bem, aqueles que estão há mais tempo sabendo mais do Diniz. Agora é tentar elevar o nível, fazer melhor do que no último jogo. Domingo (20) começa o Mineiro, e é importante se preparar bem para a temporada longa – afirmou Cássio, em entrevista ao “ge”.

Já o volante Matheus Henrique, apesar de concordar que o objetivo maior da equipe é a preparação para a temporada, lembrou que se trata de um clássico:

continua após a publicidade

- O intuito desses amistosos é preparação. Colocaram um clássico para as duas equipes, então sabemos que já é importante porque ninguém quer perder. Sabemos da rivalidade que existe na cidade. Os dois estão com pensamento de vencer – disse o jogador, que ao lado de Cássio e do volante Lucas Romero participou de evento da organização do torneio no parque de diversões da Universal Studios.

Matheus Henrique quer vencer o clássico, mesmo sendo jogo de preparação (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Clássico contra o Atlético-MG será a última atividade do Cruzeiro nos Estados Unidos

No fim da sexta-feira (17), a equipe do Cruzeiro fez o último treino nos Estados Unidos. A atividade foi aberta aos torcedores cruzeirenses, que tiveram de pagar ingresso e mostraram muita disposição para apoiar os jogadores antes do clássico deste sábado (18).

continua após a publicidade

Logo depois da partida contra o Atlético-MG, a delegação do Cruzeiro embarca em voo fretado para Belo Horizonte, com chegada prevista para o início da manhã de domingo (20). Alguns jogadores serão escalados para a estreia no Campeonato Mineiro, contra o Tombense, às 20h, no Mineirão. Mas o técnico Fernando Diniz ainda não anunciou quem será aproveitado e quem vai ser liberado.