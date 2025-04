Árbitros brasileiros comemoram presença no Mundial de Clubes; conheça lista

Os árbitros Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio comemoraram a indicação para o Mundial de Clubes. A dupla faz parte dos seis brasileiros convocados, que ainda tem os assistentes Bruno Boschillia, Bruno Pires, Danilo Manis e Rafael Alves.

- Não tenho palavra para descrever a emoção de poder participar desse grandioso torneio. Estou sem palavras, realmente, quero só externar minha felicidade e gratidão a todos. Que a gente possa ir lá e representar bem o futebol e a arbitragem brasileira - afirmou Ramon Abatti, à CBF TV.

A Fifa chamou 35 árbitros, 58 assistentes e 24 árbitros de vídeo, de 41 federações diferentes, para a competição. Nenhum dos seis brasileiros estará no VAR.

O Mundial de Clubes, o primeiro com 32 times, será realizado nos Estados Unidos, de 14 de junho a 13 de julho. O Brasil será o país com o maior número de representantes, com Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

- O sentimento é maravilhoso, tem uma expectativa muito grande no futebol. Não sou só eu que recebi a convocação, é o futebol brasileiro, a arbitragem brasileira e a nossa confederação, que serão representados por mim, como pelo Ramon Abatti e pelos demais companheiros assistentes - comentou Wilton Pereira.

Presente no Mundial de Clubes, Wilton Pereira Sampaio realiza treino físico de árbitros na CBF. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Novidades na arbitragem para o Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes adotará a regra da posse de bola de oitos segundos com o goleiro, que já está ocorrendo no Brasileirão deste ano. Caso ultrapasse o tempo, a equipe adversária ganhará um escanteio. A Fifa também vai implementar o impedimento semi-automático e o uso de câmeras nos árbitros para registrar cada momento da partida na visão deles.

Veja os árbitros brasileiros no Mundial de Clubes

Árbitros: Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO)

Ramon Abatti Abel (SC) e Wilton Pereira Sampaio (GO) Assistentes: Bruno Boschilia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP) e Rafael Alves (RS)

Confira os jogos dos clubes brasileiros no Mundial de Clubes

Botafogo

🌏 Botafogo (BRA) x Seattle Sounders (EUA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo B)

📅 15 de junho, domingo, às 23h (de Brasília)

🏟️ Seattle Field

🌏 PSG (FRA) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo B)

📅 19 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

🌏 Atlético de Madrid (ESP) x Botafogo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo B)

📅 23 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl

Flamengo

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

Fluminense

🌏 Fluminense (BRA) x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Fluminense (BRA) x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Miami

Palmeiras

🌏 Palmeiras (BRA) x Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo A)

📅 15 de junho, domingo, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Palmeiras (BRA) x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo A)

📅 19 de junho, quinta, às 13h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo A)

📅 23 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Miami