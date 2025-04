Luís Castro revela papo com Textor e diz se voltaria ao Botafogo

Atualmente desempregado, o técnico Luís Castro revelou que conversou com John Textor e revelou se voltaria a treinar o Botafogo. Ele está sem clube desde a demissão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em setembro do ano passado.

Luís Castro admitiu que sente falta de treinar, embora tenha planejado ficar sem trabalho até julho deste ano para passar férias com a família. Neste período, ele recebeu abordagens de times da África, Europa, América e Ásia, enquanto o Botafogo é sempre alvo de especulações.

- Não sei o que vai acontecer na vida. Neste momento, o Botafogo está com o Renato Paiva e muito bem. É como disse: há uma parte que me ama e outra que me odeia, e não quero ser divisor entre o clube. Não posso ser o polo instabilizador. É muito interessante, porque eu saí do Botafogo da mesma forma que saí do Al-Duhail para o Botafogo (risos). Exatamente da mesma forma: respeitando todas as linhas do contrato que eu e a administração assinamos de livre vontade - afirmou ao jornal O Globo.

O treinador português "abandonou" o Botafogo para acertar com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, no final de junho de 2023. Na época, ele assinou contrato de dois anos, com salário anual de US$ 6 milhões (R$ 29,1 milhões), e morou em uma mansão de R$ 13 milhões.

A novela entre a proposta e a saída durou cerca de duas semanas, com protestos dos torcedores no estádio Nilton Santos. O Botafogo anunciou a rescisão de Luís Castro após o empate por 1 a 1 com o Deportes Magallanes pela fase de grupos da Sul-Americana.

Naquele o momento, o Glorioso tinha acabado de vencer o Palmeiras por 1 a 0, pela 12ª rodada do Brasileirão, e era líder isolado, com 30 pontos, sete a mais que o vice-colocado Grêmio, com 23. Com a saída dele, Bruno Lage comandou a equipe por 16 jogos, além de Lúcio Flávio e Tiago Nunes. A instabilidade que levou o clube à perda do título nacional para o Palmeiras.

- Respeito muito o coração da torcida. Não há problema com essa manifestação de emoção e sentimento. Se o estádio não está gostando de algo, ele vai se manifestar. Uma coisa é ficar surpreendido por não estar habituado, mas a solução foi rapidamente fazer reflexões e perceber que é algo aceitável. Essas manifestações são genuínas. No dia em que isso acabar, acabou o futebol. Não estou incentivando a vaia. Enquanto treinador, prefiro aplauso. Mas estou preparado para suportar quando ela for espontânea, por falharmos num jogo. Isso está resolvido - completou sobre a relação com a torcida botafoguense.

Relação de Luís Castro com John Textor

Apesar da saída conturbada, Luís Castro disse que possui uma "relação ótima" com John Textor, dono da SAF alvinegra. Os dois se encontraram recentemente e conversaram sobre o futebol.

- É ótima. Sempre foi. Até mesmo no acordo de saída. É como deve ser o futebol: à luz daquilo que acertamos no contrato quando iniciamos o caminho. As pessoas que amam futebol gostam de falar sobre ele. Se você me ligar, não vamos falar de economia, vamos falar de futebol. Não vamos falar de cirurgia. Mas também dá para falar sobre samba, que é ótimo (risos).

Ao todo, Luís Castro fez 81 partidas disputadas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas pelo Botafogo. Sob seu comando, em um ano e três meses, o Glorioso fez 116 gols e sofreu 71.

Renato Paiva no Botafogo

Contratado no final de fevereiro, Renato Paiva tem seis jogos pelo Botafogo, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Ele assumiu após a saída de Artur Jorge para o mundo árabe - o clube foi comandado interinamente por Carlos Leiria e Cláudio Caçapa nos primeiros meses do ano.

Apesar do pouco tempo, o treinador português já recebe críticas da torcida do Glorioso. Após o empate em 2 a 2 com o São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão, os torcedores questionaram a má atuação alvinegra.

O Botafogo ocupa a 11º posição da Série A, com cinco pontos, e volta a campo contra Atlético-MG no domingo (20), no Mineirão, a partir das 16h (de Brasília).