Vila Nova arranca empate com o Goiás no fim; veja resultados da Série B

Goiás e Vila Nova ficaram no empate em 2 a 2 nesta quinta-feira (17), no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Arthur Caíke e Messias fizeram para os donos da casa, enquanto os visitantes marcaram com Labandeira e Arilson. Com o resultado, o Esmeraldino chega a sete pontos e ocupa a terceira colocação; o Tigre tem quatro pontos, em 12º lugar.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Goiás x Vila Nova: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de domínio do Goiás, tanto na posse de bola quando nas chances criadas. Das 13 finalizações da equipe antes do intervalo, a que teve endereço foi a de Arthur Caíke aos 27 minutos, quando o atacante bateu de canhota, da entrada da área, para acertar o ângulo e abrir o placar.

No entanto, mesmo com a superioridade do Esmeraldino, o Vila Nova conseguiu igualar o jogo. Em rápido contra-ataque, Igor Henrique aciona Gabriel Poveda, que toca de calcanhar para Labandeira bater na saída de Tadeu e empatar aos 41 minutos.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o duelo passou a ser mais equilibrado e com ritmo mais lento. Mesmo assim, o Goiás voltou a ficar em vantagem com gol de Massias, desviando de cabeça cobrança de escanteio de Rafael Gava aos 21'/2ºT. Contudo, o Tigre não desistiu e conseguiu novo empate, já aos 44 minutos, com Arilson atacando as costas da defesa e, também de cabeça, balançando a rede adversária para cravar o 2 a 2. Nos acréscimos, o Vila ainda teve Elias expulso pelo segundo cartão amarelo.

Outros resultados da Série B

Botafogo-SP 2 x 2 Remo CRB 1 x 0 Volta Redonda Criciúma 4 x 0 Athletic-MG Ferroviária x Atlético-GO América-MG x Amazonas

➡️ Governo brasileiro afirma que população desembolsa até R$ 30 bilhões por mês com bets