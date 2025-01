Resultados de ontem do futebol no Brasil e no mundo (17/01/2025)

A sexta-feira (17) foi de definição dos últimos quatro clubes classificados para as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Palmeiras, Vasco, Grêmio e Corinthians se juntaram a São Paulo, Cruzeiro, Ferroviária de Araraquara (SP) e Criciúma (SC). Esses oito clubes vão disputar a próxima etapa, que começa neste sábado (18), com São Paulo x Cruzeiro e Ferroviária x Criciúma, e terminará domingo (19), com Palmeiras x Grêmio e Corinthians x Vasco, em sistema de mata-mata. Os vencedores avançarão para as semifinais. Os resultados de ontem do futebol também tiveram confrontos pelos campeonatos espanhol, francês, alemão, italiano, português e saudita. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Resultados de ontem do futebol - sexta-feira (17)

Copinha (oitavas de final)

Audax Osasco 0 x 4 Palmeiras*

Flamengo de Guarulhos 3 x 5 Vasco*

Grêmio* 2 x 2 Red Bull Bragantino (5 x 4 nos pênaltis)

Ituano 0 x 0 Corinthians* ( 4 x 5 nos pênaltis)

*Classificados

➡️ Tabela da Copa São Paulo

Campeonato Espanhol (20ª rodada)

Espanyol 2 x 1 Valladolid

➡️ Tabela e classificação do Campeonato Espanhol

Campeonato Saudita (15ª rodada)

Al-Khaleej 3 x 0 Al-Orubah

Al-Wehda 0 x 3 Al Quadisiya

Al Taawoun 1 x 1 Al-Nassr

➡️ Tabela e classificação do Campeonato Saudita

Campeonato Alemão (18ª rodada)

Eintracht Frankfurt 2 x 0 Borussia Dortmund

➡️ Tabela e classificação do Campeonato Alemão

Campeonato Italiano (21ª rodada)

Roma 3 x 1 Genoa

➡️ Tabela e classificação do Campeonato Italiano

Campeonato Francês (18ª rodada)

Montpellier 2 x 1 Monaco

Lille 2 x 1 Nice

➡️ Tabela e classificação do Campeonato Francês

Campeonato Português (18ª rodada)

Benfica 4 x 0 Famalicão