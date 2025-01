Copinha: nos pênaltis, Grêmio bate Red Bull Bragantino e vai às quartas

O Grêmio passou sufoco, esteve duas vezes atrás no placar, mas mostrou resiliência, buscou o 2 x 2 contra o Red Bull Bragantino no tempo regulamentar e conseguiu a classificação para as quartas de final da Copinha ao vencer o jogo nos pênaltis por 5 a 4. Agora o time gaúcho terá pela frente o Palmeiras, no domingo (19), para ver quem passa para a semifinal.

Como foi o jogo

O Red Bull Bragantino começou melhor na partida e abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo com Filipinho, que aproveitou um erro de passe de Nathan na saída de bola do Grêmio para finalizar com precisão. Apesar de não mostrar futebol brilhante, a equipe gaúcha conseguiu empatar aos 41 minutos, quando João Lima marcou de cabeça, após um cruzamento perfeito de Smiley.

No segundo tempo, aos 13 minutos, Vinícius Lago cobrou falta na área, Alexandre Pena cabeceou fraco, mas Ygor não conseguiu segurar a bola. No rebote, Raoni apareceu livre e, mesmo com um desvio do goleiro, conseguiu colocar o Red Bull Bragantino novamente à frente: 2 a 1.

Após o gol, o Massa Bruta teve duas chances claras de ampliar, ambas com Filipinho. Na primeira, foi impedido pela recuperação espetacular de Luis Eduardo; e na segunda, finalizou em cima do goleiro Ygor. As chances desperdiçadas custaram caro para o time paulista, que sofreu o empate aos 36 minutos. Jardiel converteu o pênalti sofrido por ele mesmo, com um chute rasteiro no meio do gol, levando o jogo para a disputa de pênaltis.

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO (4) 2 X 2 (5) GRÊMIO

OITAVAS DE FINAL - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 17/1/2025 - 20h30

📍 Local: Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP)

🥅 Gols: Filipinho, aos 16’ do 1º T, e Raoni, aos 13’ do 2º T (BRA); João Lima, aos 41’ do 1º T, e Jardiel, aos 36’ do 2º T (GRE)

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Oliveira)

Gustavo Reis; Vinícius Lago, Boateng, Gustavo Henrique e Cauê; Riquelme, Raoni e Marquinhos; Marcelinho, Filipinho e Athyrson.

GRÊMIO (Técnico: Fabiano Daitx)

Ygor; Smiley, Nathan, Luis Eduardo e João Lima; Kaick, Hiago e Zortea; Gabriel Passos, Riquelme e Gabriel Mec.