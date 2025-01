Copinha: Palmeiras goleia o Audax-SP e está nas quartas de final

Grande favorito ao título da Copinha, o Palmeiras confirmou sua classificação às quartas de final da competição com um 4 a 0 sobre o Audax-SP. Com três gols de Erick Belé no primeiro tempo, o Verdão definiu o jogo já na primeira etapa. No segundo tempo, o time ampliou e transformou a vitória em goleada

O Verdão agora espera o vencedor de Grêmio e Red Bull Bragantino para saber qual será seu rival na próxima fase da Copinha.

Como foi o jogo

O Palmeiras mostrou sua força na primeira etapa. Embora o Audax tenha ameaçado em um contra-ataque, o domínio alviverde foi total.

O primeiro gol saiu aos 22 minutos, em uma jogada brilhante em que o atacante driblou dois zagueiros e finalizou com precisão na saída do goleiro. Os outros dois gols vieram em rápida sucessão, aos 32 e 36 minutos, resultado de tabelas perfeitas entre Edney e Gilberto, que deixaram Belé em condições ideais para finalizar e vencer Tosti sem dificuldades.

Com esse desempenho avassalador, o Palmeiras foi para o intervalo com a vaga praticamente assegurada.

No segundo tempo, o time alviverde manteve a mesma pegada e já aos 2 minutos voltou a marcar. Riquelme Filppi aproveitou cruzamento de Gilberto e empurrou para as redes para aumentar ainda mais sua vantagem.

Com a vaga às quartas de final da Copinha garantida, o técnico do Palmeiras, Lucas Andrade, começou a poupar seus jogadores já pensando na próxima partida do torneio.

O Verdão até criou chances para aumentar o resultado, mas o placar se manteve do jeito que estava.

✅ FICHA TÉCNICA

AUDAX-SP 0 X 4 PALMEIRAS

OITAVAS DE FINAL - COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JÚNIOR

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 17/1/2025 - 18h30

📍 Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

🥅 Gols: Erick Belé, aos 22’, 32’ e 36’ do 1º T; Riquelme Filippi, aos 2’ do 2º T (PAL)

🟨 Cartões amarelos: Bryan e Guilherme Farias (AUD);

⚽ ESCALAÇÕES

AUDAX-SP (Técnico: Roberto Martins)

Tosti, Bryan, Felipe, Guilherme e Marcos; Lucas (Otto), Pedro Guilherme e Pedro Gomes (Henry); Matheo, Caio e Michelangelo (Klaiton).

PALMEIRAS (Técnico: Lucas Andrade)

Deivid; Gilberto (Giulio), Robson (Diogo) , Gabriel Vareta e Arthur; Rafael Coutinho (David), Edney, Ramon e Erick Belé (Agner); Riquelme Filippi (Juan Gabriel) e Sorriso.