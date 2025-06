Gol de trás do meio de campo na Série B viraliza nas redes sociais: ‘Puskás’

O Athletico-PR venceu o Avaí por 2 a 1, neste sábado (21), no Estádio da Ressacada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. No confronto, o atacante Renan Peixoto marcou um golaço, de trás do meio de campo, que viralizou nas redes sociais. Internautas pediram para que o jogador recebe o prêmio de gol mais bonito da temporada.

O tento aconteceu aos 30 minutos do segundo tempo do confronto. O Athletico-PR já vencia a partida por 1 a 0. Em um passe errado no meio de campo do Avaí, Renan não pensou duas vezes em dominar a bola e finalizar em direção ao gol de Mycael, que se encontrava avançado.

O arremate do jogador do Furacão conseguiu encobrir o arqueiro adversário. A finalização de trás do meio de campo chamou atenção dos telespectadores da partida, que foram à loucura com o gol nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Avaí x Athletico-PR pela Série B

O confronto entre as equipes, deste sábado (21), na Ressacada, foi válido pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o Furacão somou mais três pontos e alcançou a marca de 20 na tabela de classificação. A pontuação é a mesma do Avaí. As equipes ocupam até o momento a sexta e sétima posição.