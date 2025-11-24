O jogo que coroou o acesso do Remo bateu os recordes de público e renda da Série B desta temporada. De virada, o Azulino venceu o Goiás por 3 a 1, no Mangueirão, e carimbou uma das quatro vagas na Série A do ano que vem.

A partida em Belém (PA) levou 43.315 pagantes para um público total de 47.572 pessoas. O recorde anterior da Segundona era no clássico Athletico x Coritiba, pela 14ª rodada, que reuniu 39.469 pagantes - o total era o Re-Pa da 13ª rodada, com 45.544.

Outro ponto que chamou a atenção foi a renda do jogo: R$ 3.118.000,00 bruta para uma líquida de R$ 2.865.399,52. O maior era o Atletiba da Arena da Baixada, com liqúida de R$ 1.466.691,59.

Com o fim da Série B, o Remo foi o time que mais arrecadou com bilheteria nos 19 confrontos em casa: R$ 9.302.951,51 (líquida), em uma média de R$ 489.629,03 por partida. Já em público, com 19.341 pagantes por jogo, ficou na terceira posição, atrás de Coritiba (22.048) e Athletico (19.483).

Vale destacar que o Azulino dividou os confrontos em dois estádios durante a campanha do acesso na Série B. Foram 15 partidas no Mangueirão e quatro no Baenão.

O Remo garantiu seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro após 31 anos. O jogo acabou em catarse total por parte de jogadores, dirigentes e torcedores Fernando Toress/AGIF/GazetaPress













Top-5 públicos da Série B (pagantes)

1 . Remo 3x1 Goiás: 43.315 2 . Athletico 1x0 América-MG: 40.931 3 . Athletico 0x1 Coritiba: 39.469 4 . Athletico 2x0 Volta Redonda: 38.930 5 . Remo 0x1 Paysandu: 38.154

Top-5 média de público na Série B (pagantes)

1 . Coritiba: 22.048 2 . Athletico:19.483 3 . Remo: 19.341 4 . Paysandu: 10.727 5 . Criciúma: 9.154

Top-5 rendas da Série B (líquida)

1 . Remo 3x1 Goiás: R$ 2.285.399,52 2 . Athletico 0x1 Coritiba: R$ 1.466.691,59 3 . Coritiba 0x0 Athletico: R$ 1.365.275,04 4 . Paysandu 2x3 Remo: R$ 1.172.098,61 5 . Athletico 1x0 América-MG: R$ 1.140.945,00

Remo na Série B

Com 62 pontos, o Remo terminou a Série B na quarta posição. A última vez que o Leão disputou a Série A foi em 1994. Ou seja, o Azulino nunca jogou a elite do Brasileirão no formato de pontos corridos, a partir de 2003.

O Azulino subiu junto com Coritiba, Athletico e Chapecoense. Os rebaixados foram Paysandu, Volta Redonda, Amazonas e Ferroviária-SP.