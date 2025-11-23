Marcos Braz vira assunto após acesso do Remo à Série A: 'Acende o charuto'

O Remo voltou a Série A do Campeonato Brasileiro após vencer o Goiás, neste domingo (23), no Mangueirão, pela última rodada da Série B. Um dos responsáveis pelo feito é o dirigente Marcos Braz. O atual executivo de futebol do clube do Pará virou assunto nas redes sociais após a conquista.

Personagem de destaque no futebol nacional nos últimos anos, o profissional conseguiu repetir o trabalho de sucesso do Flamengo no Remo. Marcos Braz desembarcou no Pará no início da temporada de 2025 e foi crucial para a formação do elenco.

Durante o período no clube carioca, o dirigente ficou conhecido por comemorar conquistas acendendo um charuto. Diante do acesso do Remo, torcedores destacaram a tradicional comemoração.

A equipe do Pará retorna a elite do futebol brasileiro após 31 anos. A última participação na Série A aconteceu em 1994. Durante o período, o clube passou por altos e baixos, tendo chegado a inclusive ficar sem divisão para jogar. Veja a repercussão abaixo:

