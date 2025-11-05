O Remo decidiu investir fora de campo na reta final da Série B para tentar confirmar o acesso à elite do futebol brasileiro. Com dois jogos seguidos como visitante, o clube paraense desembolsou R$ 300 mil para alugar o avião da Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Terceiro colocado, com 58 pontos, o Leão atuará contra o Novorizontino em confronto direto e o Avaí nas próximas partidas. Depois, a equipe fecha a participação diante do Goiás, em outro duelo na briga por acesso, em casa.

Por conta da logística, a diretoria do Remo optou por alugar o avião da mandatária do Verdão e fugir dos voos tradicionais para os aeroportos de Guarulhos e Congonhas. A delegação, assim, viaja quinta-feira (6) de tarde de Belém direto para São José do Preto (SP).

A cidade do interior paulista fica a 86 km de Novo Horizonte (SP), palco do primeiro confronto pela 36ª rodada, no sábado (8), às 16h (de Brasília), no estádio Jorjão. O clube irá de ônibus, em uma viagem de pouco mais de 1h, para a partida.

Depois de encarar o Novorizontino, o Azulino não volta para o Pará e viaja direto para Florianópolis, onde enfrenta o Avaí no outro sábado (15), na Ressacada, pela 37ª rodada.

Os custos da operação de R$ 300 mil envolvem aluguel e servições de logísticas. As informações são do ge.

A presidente do Palmeiras decidiu comprar um avião para o Palmeiras utilizar no começo de 2023. O modelo Embraer E-190 tem capacidade para 114 passageiros e foi adaptado para 98 lugares por maior comodidade.

Na época, Leila Pereira justificou o investimento de 50 milhões de dólares (R$ 253 milhões, na cotação da época) por 'prioridade nos voos, além de economia nos custos das viagens'. Com alcance de 5.278 km, a aeronove permite voos sem escala por toda América do Sul.

Vale lembrar que o Verdão não é o dono do avião e sim propriedade de uma das empresas de Leila, a Placar Linhas Aéreas S/A, na qual é sócia com o marido, José Roberto Lamacchia.

Remo na Série B

Com 58 pontos, o Remo ocupa a terceira posição e tem a mesma pontuação da Chapecoense, segunda colocada e e com mais vitórias (17 a 15). O Coritiba é o líder, com 61, enquanto o Athletico fecha o G-4, com 56. Logo atrás, estão Novorizontino (56), Criciúma (55) e Goiás (55).

A última vez que o Leão disputou a Série A foi em 1994. Ou seja, o Azulino nunca jogou a elite do Brasileirão no formato de pontos corridos, a partir de 2003.

Novorizontino x Remo: sábado (8), às 16h, Jorjão

Avaí x Remo: sábado (15), às 16h30, Ressacada

Remo x Goiás: domingo (23), às 16h30, Mangueirão