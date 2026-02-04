Remo terá maratona e enfrentará jogos em dias consecutivos; veja

Prester a estrear em casa nesta edição de Série A, o Remo possui um calendário agitado no início do ano. Isso porque o Campeonato Paraense não vem tendo grandes intervalos para a disputa do Campeonato Brasileiro, algo que está acontecendo em outros estaduais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

O Remo receberá o Mirassol nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Mangueirão. Amanhã (5), no mesmo horário, o clube terá pela frente o Águia de Marabá. Em outro jogo pelo Estadual, o duelo de domingo (8) será diante do rival Paysandu.

O quarto jogo no intervalo de uma semana virá contra o Atlético-MG, fora de casa, na próxima quarta-feira (11). Em nota, o Leão Azul destacou que está ciente do intervalo mínimo de 72 horas para a aparição de cada atleta, algo recomendado e regulamentado.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Remo no Campeonato Brasileiro!

Marcelo Rangel defende finalização de Kayzer em Vitória x Remo, pelo Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/GazetaPress)

O grupo atual tem 38 jogadores e seguirá com o revezamento por parte do técnico Juan Carlos Osorio. Na quinta-feira, o time a entrar em campo deve ser parecido com o que empatou em 0 a 0 diante do São Francisco no sábado (31).

— É importante destacar que o elenco ainda se encontra em fase inicial de preparação, uma vez que muitos atletas se apresentaram ao clube há menos de um mês, o que exige ainda mais cautela na gestão de cargas e na tomada de decisões médicas e de performance - esclareceu o Leão Azul.

continua após a publicidade

➡️ Em casa, Vitória bate o Remo na estreia no Brasileirão 2026

Estreia do Remo foi com derrota

Estreando neste Brasileirão, os paraenses visitaram o Vitória e foram superados por 2 a 0. Depois de um primeiro tempo truncado, o Rubro-Negro dominou a etapa final e construiu a vantagem diante de mais de 16 mil torcedores no Barradão. Os gols foram marcados por Renato Kayzer e Baralhas.