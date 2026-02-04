Remo lança nova camisa e rende homenagem a Belém

O Clube do Remo apresentou a camisa 1 da temporada 2026 recém-iniciada. O modelo foi confeccionado pela Volt, fornecedora de material esportivo do clube. E o lançamento utiliza os 410 anos de Belém, capital do Pará, como eixo criativo, e faz referências a construções históricas que remetem à formação da cidade. A camisa de goleiro, em tom verde, também foi apresentada.

continua após a publicidade

➡️Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O produto integra a linha de uniformes oficiais do Remo e amplia o portfólio comercializado em lojas físicas e no e-commerce do clube. O acordo com a Volt, vigente desde 2021, vem sendo explorado por meio de coleções temáticas conectadas à identidade cultural local.

-Essa camisa nasce do respeito à história e à identidade de Belém. Buscamos transformar elementos arquitetônicos, símbolos urbanos e a força cultural da cidade em textura, design e acabamento. É uma peça que conecta passado, presente e futuro - afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

continua após a publicidade

Do ponto de vista de negócios, o lançamento ocorre no ano de retorno da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Na temporada passada, segundo dados divulgados pelo clube, mais de 100 mil camisas do Remo foram comercializadas.

-A nova camisa reforça a identidade do Clube do Remo com Belém, especialmente em um ano simbólico para nós, que marca os 410 anos da cidade e o retorno do clube à Série A. É um uniforme que carrega história, tradição e o sentimento do torcedor azulino. Esperamos que a camisa traga muitas glórias e triunfos na temporada - completou Antônio Carlos Teixeira, presidente do Remo.

continua após a publicidade

A estreia do novo uniforme será nesta quarta-feira, contra o Mirassol. O jogo é válido pela segunda rodada do Brasileirão e será disputado no Mangueirão.