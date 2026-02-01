Jogo entre líder do Paulistão e Mirassol é interrompido após forte chuva

Neste domingo (1º), o duelo entre Mirassol e Novorizontino, atual líder da competição, precisou ser interrompido e adiado devido a um forte temporal que atingiu a cidade de Mirassol e deixou o gramado do Estádio José Maria de Campos Maia (Maião) sem condições de jogo.

Com o placar apontando a vitória parcial do Novorizontino por 1 a 0, a arbitragem suspendeu o duelo ainda no intervalo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou a retomada do confronto para esta segunda-feira (2), às 15h, no mesmo local, onde serão disputados apenas os 45 minutos restantes.

Antes do temporal castigar o gramado, o tradicional duelo entre o Leão e o Tigre (Clássico Tião) teve bola rolando normalmente. O Novorizontino saiu na frente aos 15 minutos com gol de Rômulo, mas a chuva apertou na reta final da primeira etapa e o sistema de drenagem não suportou o volume de água durante o intervalo. A arbitragem cumpriu o protocolo de espera na expectativa de melhora, mas, sem condições de jogo, a decisão final foi pelo adiamento.

Possível poblema logístico para o Mirassol

O adiamento traz uma dor de cabeça para o calendário do Mirassol. O Leão tem compromisso marcado já nesta quarta-feira (4) pelo Campeonato Brasileiro, contra o Remo, em Belém (PA).

Com a remarcação do estadual para a tarde de segunda-feira, a delegação terá um tempo curtíssimo de recuperação e uma logística complexa para atravessar o país e chegar ao Norte do Brasil para a partida, marcada para as 20h. O desgaste físico e a viagem longa tornam-se adversários extras para a equipe na sequência da semana.