Léo Pereira aponta falhas do Flamengo em gol do Internacional: 'Bobo'

Léo Pereira não ficou satisfeito com o desempenho do Flamengo no primeiro tempo do duelo com o Internacional nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Jogando em casa, o Rubro-Negro foi para o intervalo perdendo por 1 a 0 diante do Colorado, com gol de Rafael Borré.

continua após a publicidade

➡️ Gols de Flamengo x Internacional ao vivo: Borré abre o placar com golaço

O camisa 4 do Mais Querido apontou falhas da equipe durante a primeira etapa, que inclusive geraram o gol adversário. Na visão do zagueiro, apesar de ter dominado a partida até então, o Flamengo tem errado em "lances de segunda bola" e gerado oportunidades para o Inter. Além disso, ele cobrou maior contundência do time na criação.

— Temos que ser mais contundentes, A gente controlou a partida, mas tomamos um gol bobo ali, e a gente já tinha errado outros lances de segunda bola, A gente pega a bola e entrega para o adversário, temos que corrigir isso e ser mais contundentes na hora de dar o último passe para gol — disse Léo ao "Premiere".

continua após a publicidade

Na jogada do gol do Internacional, foi Lucas Paquetá — que faz o primeiro jogo no Maracanã e também a estreia como titular nesta volta à Gávea nesta noite — quem errou passe e gerou contra-ataque. Na sequência, Carbonero ganhou na velocidade, driblou Léo Pereira e acionou Borré. O colombiano deixou Léo Ortiz no chão e superou Rossi para abrir o placar.

🕹️Clique aqui para apostar em Flamengo x Internacional no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

2ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere (pay per view)

🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo