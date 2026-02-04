O Botafogo atualizou a situação do lateral-esquerdo Fernando Marçal, que deixou o Nilton Santos de muleta no último domingo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense. O jogador desfalca o Alvinegro contra o Grêmio, nesta quarta-feira (4), e deve ficar fora por, pelo menos, mais três semanas.

Marçal sofreu lesão do ligamento medial colateral do joelho direito e passou por exames de imagem. O tratamento, a princípio, será conservador. Após o período estipulado pelo departamento médico, o jogador passará por nova bateria.

No prazo informado pela diretoria alvinegra, Marçal ficaria fora pelo menos dos jogos contra o Nacional Potosí (BOL), pela segunda fase preliminar da Libertadores, além das partidas do Carioca e do clássico com o Fluminense pelo Brasileirão.

Marçal é peça importante no elenco

O camisa 21, no auge dos 36 anos, dá ao técnico Martín Anselmi a opção de também atuar como terceiro zagueiro pela esquerda. Em 2025, com Davide Ancelotti, o defensor também foi utilizado em tal condição e se destacou no segundo semestre.

Para o setor, o técnico argentino agora conta com Alexander Barboza e Bastos, zagueiros de ofício. Pela latera esquerda, Alex Telles é o único do elenco profissional à disposição, com o jovem Gabriel Abdias, do sub-20, treinando no CT Lonier. O Botafogo ainda tem Riquelme e Ythallo, zagueiros, fora de jogo devido ao transfer ban, que proíbe o registro de novos jogadores.

