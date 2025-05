Leonardo Jardim revela como melhorou rendimento do Cruzeiro

O Cruzeiro conquistou, diante do Sport, neste domingo (11), na Ilha do Retiro, a quinta vitória nas últimas nove partidas, incluindo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A mudança no desempenho da equipe é nítida e começou com o empate por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão, em 13 de abril. A partir daquele jogo, o técnico Leonardo Jardim tirou da equipe o lateral William e os atacantes Gabigol e Dudu, e o meia Matheus Henrique ficou de fora por contusão.

Após a goleada por 4 a 0 sobre o Sport, Leonardo Jardim comentou sobre a mudança radical no desempenho do time:

- Quando cheguei, em fevereiro, tínhamos dito que a intensidade da equipe tinha de aumentar. Trabalhamos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, fizemos isso e tentamos encontrar peças para uma estratégia. Pouco a pouco, fomos corrigindo com jogadores que se adaptam melhor à estratégia – afirmou o técnico do Cruzeiro.

Leonardo Jardim fez questão de não desmerecer os jogadores que perderam a vaga no time titular:

- Não é questão de qualidade, e sim de adaptação à estratégia. Há jogadores que estão aqui e que não estão a jogar que têm muita qualidade, mas, em termos de estratégia, temos de optar por outros. Às vezes, não se fala em qualidade, mas em perfil para a estratégia que a gente pretende – disse.

Leonardo Jardim explica a opção por Eduardo no time do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro também falou sobre a boa apresentação diante do Sport, em Recife:

- Acho que fizemos uma grande primeira parte, conseguimos criar várias situações de gol e tivemos mais umas três para fazer mais três gols. O plano de jogo estava bem detalhado. Sabíamos das dificuldades do adversário e conseguimos criar algumas situações em cima disso. Acho que a vitória foi justa pelo que se passou dentro de campo – comentou.

Leonardo Jardim também explicou a opção por Eduardo, em vez de Walace, para o lugar de Lucas Romero:

- Teve a ver com o plano de jogo, para ter mais jogadores por dentro com técnica para atuar nas costas e nas entrelinhas, com os atacantes. Foi o que conseguimos. Está de parabéns o Eduardo, que jogou bem, e o grupo todo, os que iniciaram e os que entraram – afirmou.