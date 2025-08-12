Do fim da fase de grupos às oitavas: o que mudou no Flamengo na Libertadores

Após longo intervalo entre o fim da fase de grupos e as oitavas de final, a Libertadores está de volta. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília) para enfrentar o Internacional no Maracanã, pelo jogo de ida. Mas, o que mudou da equipe rubro-negra da última rodada até o jogo de ida dessa fase da competição? O Lance! conta para você.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo vê Maracanã ‘superavitário’ e adota cautela em construção de estádio

No total, 80 dias separam os jogos contra o Deportivo Táchira, pela última rodada do Grupo C, e contra o Internacional, ambos no Maracanã. Após a classificação às oitavas, que teve bastante apreensão por parte dos rubro-negros, o Flamengo contou com a disputa do Mundial de Clubes, a queda na Copa do Brasil e o título simbólico do primeiro turno do Brasileirão, além de momentos conturbados, e perdas e chegadas de atletas por conta da janela de transferências.

Como o Flamengo conseguiu a classificação às oitavas

O Flamengo encerrou a sua campanha na fase de grupos na segunda posição do Grupo C, atrás da LDU. A pontuação foi a mesma que a do Central Córdoba, que acabou na terceira posição (Flamengo levou a melhor no critério de desempate), e do próprio time equatoriano.

continua após a publicidade

Campanha no Mundial de Clubes

A pausa entre a fase de grupos e as oitavas de final da Libertadores também contou com a disputa do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro fez uma boa campanha no Grupo D, e terminou na primeira posição (na frente do Chelsea). No entanto, se despediu da competição ao perder por 4 a 2 para o Bayern de Munique nas oitavas.

➡️ Flamengo terá logística especial para jogos contra o Internacional; confira

Problemas fora de campo

Esse período também dispôs de situações conturbadas no Ninho do Urubu. A principal delas envolveu Pedro e Filipe Luís, além do departamento de futebol. Após queda de rendimento do camisa 9 nos treinos, por conta, segundo ele, de uma mensagem vazada por um dirigente, o treinador optou por tirá-lo da lista de relacionados de dois jogos. Posteriormente, Pedro voltou. Inclusive, balançou a rede em seu retorno, no clássico com o Fluminense.

continua após a publicidade

Outro episódio que chamou atenção foi envolvendo Runco, ex-chefe do departamento de futebol do Flamengo, e De La Cruz. Em áudio vazado, o doutor expôs a situação física do uruguaio, reclamando, inclusive, de sua contratação. Posteriormente, Runco foi demitido do quadro de funcionários do clube carioca, e De La Cruz recebeu um período para ficar com a família no Uruguai. Existe, aliás, a expectativa do jogador voltar a ser relacionado contra o Internacional.

Saídas e chegadas

O Flamengo realizou cinco alterações na lista de inscritos para as oitavas de final. Quatro envolvem reforços. Saúl, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal estão regularizados e ficam à disposição de Filipe Luís para essa quarta-feira. Por outro lado, dois nomes importantes deixaram o Flamengo: Wesley e Gerson.

Filipe Luís com prestígio

Ídolo como jogador, Filipe Luís está no caminho certo para acumular mais taças, agora como treinador. Apesar da eliminação na Copa do Brasil, a liderança isolada no Brasileirão faz com que o treinador siga com prestígio do torcedor.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Gonzalo Plata contra o Mirassol pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real