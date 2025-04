O dia 1º de dezembro de 2013 ficou marcado na memória de muitos torcedores do Bahia e do Cruzeiro, por razões completamente distintas. Enquanto os mineiros estavam em festa na partida contra o Tricolor baiano, que iria coroar a equipe com a entrega do troféu de campeão brasileiro, os baianos festejavam o triunfo heroico fora de casa que livrou o time da queda para a Série B e, de quebra, derrubou um tabu histórico no Mineirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Time do Bahia comemora triunfo no Mineirão Foto: Dudu Macedo / Agência Estado

Essa foi a primeira e única vez que o Bahia venceu o Cruzeiro no Gigante da Pampulha, em Belo Horizonte. Já estava tudo armado para a entrega da taça para a Raposa, que jogava aquela partida válida pela 37ª rodada sem grandes obrigações. Balões, trio elétrico e faixas de campeão aguardavam só o apito final. Mas todo esse clima festivo não se traduziu em facilidade para o Tricolor.

O Bahia começou bem a partida e logo aos 15 minutos abriu o placar com Marquinhos Gabriel, após grande jogada de William Barbio. O Tricolor, então, se retrancou para garantir o resultado e chamou o Cruzeiro, que passou a pressionar. O gol de empate saiu aos 39 minutos do segundo tempo, após Vinicius Araújo completar a cabeçada de Bruno Rodrigo.

continua após a publicidade

Mas o Bahia não desistiu e, cinco minutos depois, passou à frente novamente com gol de Anderson Talisca, que garantiu o Tricolor na elite do futebol brasileiro. No final, bom para as duas torcidas, que festejaram muito depois do jogo, cada uma em seu contexto.

Time do Cruzeiro levanta a taça de campeão brasileiro 2013 Foto: Mauricio Paulucci

Ao todo, são 28 jogos entre Cruzeiro e Bahia no Mineirão, com 20 vitórias do Cruzeiro, sete empates e uma vitória do Bahia. A primeira partida entre os dois times no estádio aconteceu em setembro de 1968, pela Taça de Prata, torneio conhecido como Robertão. De lá para cá, foram 53 gols marcado pela Raposa e 14 pelo Tricolor.

continua após a publicidade

Everton Ribeiro craque do Brasileirão

O meia Everton Ribeiro, hoje camisa 10 e capitão do Bahia, era o principal destaque do Cruzeiro naquela campanha que terminou com o título brasileiro. Aos 24 anos, o meia era o craque do Brasileirão à época e foi o principal destaque daquele time campeão.

Everton Ribeiro em partida contra o Bahia, pelo Brasileirão 2013 Foto: Felipe Oliveira

Agora, aos 36 anos, ele é um dos pilares do Bahia traçou, em entrevista coletiva na última quarta-feira, o caminho para o Tricolor voltar a vencer no Gigante da Pampulha e conquistar o primeiro resultado positivo no Brasileirão. A partida contra o Cruzeiro está marcada para as 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília) pela quarta rodada.

- Eu conheço bem o Mineirão, tenho um carinho especial, uma gratidão muito grande pelo Cruzeiro. Vivi grandes momentos lá. Agora, a gente sabe que jogar contra eles não é fácil. É uma equipe muito qualificada e, com o apoio da torcida, fica ainda mais difícil de ser batida. Mas a gente vem trabalhando forte, sabe do nosso potencial e vamos fazer o nosso melhor pra tentar voltar de lá com a vitória, que é o que nos interessa. A gente precisa pontuar e crescer no Campeonato Brasileiro - destacou o atleta.