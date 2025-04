Saiba o time provável do Bahia contra o Cruzeiro após último treino

O Bahia está pronto para enfrentar o Cruzeiro às 21h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileirão. Após o último treino, realizado nesta quarta (16) na Cidade Tricolor, a equipe terá cinco desfalques para a partida: Kanu, Gabriel Xavier, Lucho Rodríguez, Michel Araújo e Iago Borduchi.

Lucho Rodríguez se recupera no CT do Bahia Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O zagueiro Kanu ficou em tratamento por conta da lesão na panturrilha sofrida na partida diante do Mirassol, no último domingo, enquanto Gabriel Xavier, que trata o mesmo problema, fez uma atividade híbrida, no campo e na academia.

Já o atacante Lucho Rodríguez esteve em campo em parte dos trabalhos desta quarta-feira e se recupera de cansaço muscular.

Por fim, o meia Michel Araújo e o lateral Iago Borduchi, que tratam lesões musculares, fizeram mais um dia de transição física e técnica.

Treino e time provável do Bahia contra o Cruzeiro

Everton Ribeiro e Rezende em treino do Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Antes de ir ao gramado, a comissão técnica exibiu um vídeo com erros e acertos da partida contra o Mirassol. Depois, Rogério Ceni separou o elenco em dois grupos para um treinamento tático. Por fim, alguns atletas treinaram cobranças de faltas e pênaltis.

O time do Bahia que deve entrar em campo contra o Cruzeiro é o seguinte: Ronaldo; Arias (Gilberto), Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e William José.

O Bahia embarcou na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte. A equipe busca sua primeira vitória no Barsilerão após empatar nas três rodadas iniciais, contra Corinthians, Santos e Mirassol.