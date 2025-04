Volta de Gabigol ao Cruzeiro é incerta para jogo contra o Bahia

A presença do atacante Gabigol é a principal dúvida quanto à escalação do Cruzeiro para a partida desta quinta-feira (17), contra o Bahia, no Mineirão, às 21h30, no encerramento da quarta rodada do Brasileirão. O suspense vai perdurar até as 20h30, quando o clube divulga o time escalado pelo técnico Leonardo Jardim.

Na rodada passada, o treinador surpreendeu ao deixar Gabigol no banco de reservas, assim como o lateral-direito William e o atacante Dudu. Leonardo Jardim explicou que o motivo foi o tipo de jogo que desejava contra o São Paulo, no Morumbi, de mais intensidade e marcação na saída de bola do adversário.

Com o jogo no Mineirão, a expectativa é de uma equipe do Cruzeiro mais ofensiva, até com três atacantes, com a saída de Christian. Mas Leonardo Jardim pode optar por outros atacantes, como Dudu e Marquinhos. Autor do gol contra o São Paulo, Kaio Jorge deve continuar no time, aproveitando o bom momento.

Na lateral direita, Fagner, em sua primeira partida como titular sob o comando de Leonardo Jardim, também agradou contra o São Paulo e deve continuar na equipe, por ter características mais defensivas que William, que permaneceria no banco de reservas.

Zagueiro volta ao time do Cruzeiro após cumprir suspensão automática

Um retorno certo é o do zagueiro Jonathan Jesus, que, contra o São Paulo, cumpriu suspensão pela expulsão diante do Internacional.

A escalação provável do Cruzeiro para enfrentar o Bahia é: Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Wanderson, Kaio Jorge e Dudu (Gabigol).

O atacante Dinenno, que não joga desde agosto do ano passado, por causa de lesão no joelho direito, voltou a ser relacionado e fica no banco. Bolasie, no entanto, segue de fora, ainda recuperando o condicionamento físico.

Cássio, goleiro do Cruzeiro, está pendurado com dois cartões amarelos (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Os jogadores fizeram o último treino antes do jogo contra Bahia nesta quarta-feira (16) à tarde, na Toca da Raposa, e a imprensa pôde acompanhar apenas os primeiros minutos. O goleiro Cássio e o volante Lucas Romero estão pendurados com dois cartões amarelos. O jogo seguinte do Cruzeiro será contra o Red Bull Bragantino, domingo (20), às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).