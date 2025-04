Cruzeiro x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Cruzeiro x Babhia CRU BAH 4ª rodada Brasileirão Data e Hora Quinta-feira, 17 de abril e 2025, 21h30 Local Mineirão, Belo Horizonte Árbitro Flávio Rodrigues de Souza Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Luís Marques Var Gilberto Rodrigues Castro Júnior Onde assistir

Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30, no Mineirão, no encerramento da quarta rodada do Brasileirão. As duas equipes estão na parte de baixo da tabela de classificação: a Raposa ocupa a 12ª posição, com quatro pontos, e o Tricolor baiano é o 14º colocado, com três. A partida será transmitida pelo Sportv e pelo Premiere.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O Cruzeiro vem de empate com o São Paulo por 1 a 1, domingo (13), no Morumbis, depois de vencer o Mirassol (2 a 1) e perder para o Internacional (3 a 0). O Bahia empatou seus três jogos: 1 a 1 com o Mirassol, domingo (13), 2 a 2 com o Santos e 1 a 1 com o Corinthians.

O técnico Leonardo Jardim terá a volta do zagueiro Jonathan Jesus, que cumpriu suspensão diante do São Paulo. A expectativa é quanto à escalação dos atacantes Gabigol e Dudu e do lateral William, considerados titulares absolutos e que ficaram no banco de reservas no Morumbis.

continua após a publicidade

Cruzeiro e Bahia empataram por 1 a 1, no Mineirão, no ano passado (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) <br>

No Bahia, o técnico Rogério Ceni não contará com o zagueiro Kanu, que deixou o jogo contra o Mirassol com lesão na panturrilha direita e no tendão de Aquiles, e com o atacante Lucho Rodríguez, com cansaço muscular. Gabriel Xavier, Iago Borduchi e Michel Araújo também continuam de fora da equipe.

➡️Veja situação dos jogadores lesionados do Bahia

✅ FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Bahia

4ª rodada — Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quinta-feira, 17 de abril, às 21h30;

📍 Local: Mineirão, em Belo Horizonte;

👁️ Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO: Cássio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Wanderson (Kaio Jorge), Gabigol e Dudu. Técnico: Leonardo Jardim.

BAHIA: Ronaldo, Arias (Gilberto), Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir (Cauly), Erick Pulga e William José. Técnico: Rogério Ceni