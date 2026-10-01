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Perfis do Brasileirão e da Copa do Brasil removem marcas de bets

CBF retira marca do Betano das redes sociais das competições após nova determinação do Governo Federal

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
01/10/2026 16:02
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)
Comentaristas debatem possíveis campeões do Brasileirão 2026 (Foto: Divulgação/CBF)

A Medida Provisória publicada pelo Governo Federal na última sexta-feira (25) provocou mudanças na relação entre as casas de apostas e o futebol brasileiro. Entre as determinações, está a retirada de publicidade e marcas de empresas do setor, além do bloqueio das plataformas de apostas no país a partir de 6 de outubro.

A nova regra também interfere nos acordos de naming rights de competições esportivas. No caso do futebol nacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já iniciou as alterações na comunicação oficial do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

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Nas redes sociais das duas competições, a entidade retirou a identificação da Betano, empresa que detinha os direitos de nome dos torneios. As publicações da Copa do Brasil também passaram a não exibir anúncios relacionados à casa de apostas.

O acordo entre a Betano e a Copa do Brasil começou em 2023. Desde então, o nome oficial do torneio passou a ser Copa Betano do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a parceria teve início em 2024, quando a empresa substituiu o Assaí como detentora do naming rights da competição.

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A determinação do governo foi publicada durante a Data Fifa, período em que o calendário das competições nacionais estava interrompido. Por isso, ainda não havia partidas do Brasileirão ou da Copa do Brasil disputadas sob o novo cenário.

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A bola volta a rolar pelo Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (2), no confronto entre São Paulo e Santos, válido pela 21ª rodada. O impacto da medida também alcança diretamente os clubes. Na Série A, 14 dos 20 times possuem atualmente empresas de apostas como patrocinadoras máster. Apesar de o prazo para adequação às novas regras ainda estar em andamento, algumas equipes já começaram a modificar suas ações de comunicação e publicidade.

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