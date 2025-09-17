Reinaldo detona arbitragem de Botafogo x Mirassol e pede providências da CBF

O lateral esquerdo Reinaldo, do Mirassol, detonou a arbitragem do empate por 3 a 3 entre Botafogo e Mirassol, nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A reclamação da equipe paulista é sobre um possível pênalti não assinalado nos instantes finais.

— Eles [trio de arbitragem] falaram que era protocolo de enxergar um impedimento. Mas é um impedimento que não existe. Foi um pênalti muito claro, todo mundo viu pela TV. E não é porque o Mirassol tá na primeira divisão agora, no nosso primeiro ano, que os caras vão acabar com o nosso sonho. A gente tem um sonho. O sonho de buscar uma competição sul-americana, de brigar lá em cima, como estamos brigando, jogando futebol — desabafou Reinaldo.

O lateral do Mirassol foi enfático nas críticas ao árbitro Bruno Pereira Vasconcelos e pediu que a CBF se manifeste sobre o episódio, classificando o lance como determinante para a partida.

— A gente não tem histórico de ficar reclamando, de fazer cera, de pressionar árbitro. Dificilmente isso acontece. Mas quando acontece um lance tão escancarado como esse, a gente não pode se calar. Eu, e todo o Mirassol, queremos que a CBF vá lá, se retrate e explique o que aconteceu. O juiz deixou de marcar um pênalti muito claro, que poderia nos dar a vitória, depois de um segundo tempo maravilhoso que a gente fez. Estávamos perdendo por 3 a 0, na casa do adversário, e conseguimos buscar o empate. E aí, no momento em que tínhamos um pênalti a nosso favor, não fomos favorecidos. Foi um lance muito claro. Tenho certeza que o Paulinho e a nossa direção vão cobrar, mas eu precisava falar isso publicamente. Foi pênalti, sim, e o juiz não pode fechar os olhos desse jeito — explicou Reinaldo.

Com o empate, o Botafogo segue na 5ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Mirassol mantém-se firme no G4, agora com 39. No fim de semana, o Glorioso recebe o Atlético-MG no sábado, enquanto o Mirassol enfrenta o Juventude no domingo.