Botafogo x Mirassol: ex-árbitro vê erro grave em polêmica de pênalti

Botafogo e Mirassol protagonizaram um empate em 3 a 3, nesta quarta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante o confronto, o especialista Paulo César de Oliveira viu um erro grave da arbitragem.

De acordo com o atual comentarista dos canais Globo, o Botafogo teve um pênalti não marcado pelo árbitro Bruno Pereira Vasconcelos. O lance aconteceu no início do segundo tempo. O cronômetro maracava 6 minutos, quando Barboza foi derrubado na área.

A arbitragem entendeu que o lance foi legal. Contudo, PC Oliveira destacou que o zagueiro alvinegro foi ao chão devido a um toque crucial do adversário. A opinião dele foi relatada pelo narrador Daniel Pereira, pelo Premiere. Veja o lance abaixo:

Como foi Botafogo x Mirassol?

Foi animador o início de partida do Botafogo. Ainda que em noite de público baixo no Nilton Santos, a equipe comandada por Davide Ancelotti tratou, desde os primeiros movimentos, de esquentar. E as saídas foram apenas na segurança.

De pé em pé, saindo com espaço, o Alvinegro abriu o placar com Savarino após arrancada pelo meio e assistência de Santi Rodríguez. Sem Arthur Cabral, Chris Ramos foi muito procurado na referência, mas bem marcado pela organizada defesa montada por Rafael Guanaes no Mirassol. Quando teve espaço no meio da zaga, desviou finalização de Alex Telles para ampliar o placar.

Aos poucos, a camisa 23 vai brilhando pelo Alvinegro. Número utilizado por Thiago Almada na mágica temporada de 2024 é o mesmo de Santi Rodríguez, uruguaio que vem aproveitando as chances. Pela direita, o meia-atacante brilhou e também iniciou a jogada para o terceiro gol, marcado por Montoro em rebote após finalização de Chris. Um Botafogo quente e fazendo o jogo fluir. Mas tudo ruiu no intervalo.

Durou apenas os 15 minutos de intervalo o sossego do Botafogo e de sua torcida para curtirem o placar elástico. Na volta para o segundo tempo, os 11 em campo pelo Alvinegro não se encontraram. A marcação deu espaços, errou muito no posicionamento e isso custou caro.

O Mirassol não perdoou, foi para cima e mostrou sua cara. A reação começou antes mesmo de o ponteiro dar a primeira volta, com Chico da Costa. Aos 12, Barboza deu bote errado, deixou espaço e Jemmes acertou bonita finalização, sem chances par Léo Linck. Quatro minutos depois, levantamento que cruzou toda a área e encontrou Lucas Ramon para cabecear, nas costas de Alex Telles, e empatar.

Um time apático, que mostrou tal condição logo após sofrer o primeiro gol. O Botafogo sequer esboçou reação em meio a tanta desorganização na fase construtiva. A coleção de frustrações só aumenta no conturbado 2025 da SAF.