Presidente da CBF vai receber o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro

A Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou nesta quarta-feira (17) a concessão do título de Cidadão Honorário do Município ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud.

A proposta, aprovada em definitivo pelo plenário, foi apresentada pelo vereador Marcos Dias (Podemos-RJ) em conjunto com o presidente da Casa, Carlo Caiado (PSD), e o vereador Felipe Michel (PP). Segundo os parlamentares, a homenagem é uma forma de reconhecer os primeiros meses de gestão do dirigente, que tem buscado marcar a reestruturação institucional da confederação.

— Samir Xaud já está dando outros rumos ao nosso futebol nessa reta final para a Copa de 2026. Em poucos meses à frente da CBF, já é possível perceber a sua capacidade como gestor. Agora, poderá se orgulhar também de ser carioca — afirmou Carlo Caiado, destacando a rapidez das mudanças implementadas pelo novo presidente.

Médico e empresário, Xaud nasceu em Roraima e assumiu a presidência da entidade máxima do futebol brasileiro em maio deste ano, após processo que marcou uma nova fase administrativa na CBF. O vereador Marcos Dias ressaltou a importância da homenagem como um gesto público de reconhecimento.

— Sua gestão tem promovido avanços institucionais, fortalecido a imagem do futebol brasileiro no cenário internacional e contribuído para o crescimento do esporte em todo o país. A homenagem busca reconhecer publicamente a sua liderança — disse Marcos Dias.

Curiosamente, Marcos Dias também protagonizou ações ligadas à lisura na condução da CBF. Entre elas, denúncias apresentadas à Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, representações ao Ministério Público do Trabalho e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Dias também requisitou o laudo grafotécnico que identificou a irregularidade na assinatura do Coronel Nunes, usada em um acordo judicial entre a CBF e o MP, fato determinante no processo que levou à anulação da permanência de Ednaldo Rodrigues no comando da confederação e abriu caminho para a eleição de Xaud.