Botafogo abre 3 a 0, mas dá novo vexame no Nilton Santos e cede empate ao Mirassol
Glorioso fez ótimo primeiro tempo e péssimo segundo diante da torcida
Entrou para coleção de vexames do Botafogo a partida contra o Mirassol, nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro - atrasada pelo calendário do Mundial de Clubes. A equipe de Davide Ancelotti abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas, em apenas 16 minutos do segundo, cedeu o empate e deixou o gramado sob fortes vaias. Crise profunda no projeto.
Com o resultado, o Glorioso ficou na quinta colocação, com 36 pontos, atrás do próprio Leão, com 39. O próximo compromisso será no sábado (20), contra o Altético-MG, novamente no Rio de Janeiro.
Como foi o jogo?
Foi animador o início de partida do Botafogo. Ainda que em noite de público baixo no Nilton Santos, a equipe comandada por Davide Ancelotti tratou, desde os primeiros movimentos, de esquentar. E as saídas foram apenas na segurança.
Botafogo sobrou no primeiro tempo
De pé em pé, saindo com espaço, o Alvinegro abriu o placar com Savarino após arrancada pelo meio e assistência de Santi Rodríguez. Sem Arthur Cabral, Chris Ramos foi muito procurado na referência, mas bem marcado pela organizada defesa montada por Rafael Guanaes no Mirassol. Quando teve espaço no meio da zaga, desviou finalização de Alex Telles para ampliar o placar.
Aos poucos, a camisa 23 vai brilhando pelo Alvinegro. Número utilizado por Thiago Almada na mágica temporada de 2024 é o mesmo de Santi Rodríguez, uruguaio que vem aproveitando as chances. Pela direita, o meia-atacante brilhou e também iniciou a jogada para o terceiro gol, marcado por Montoro em rebote após finalização de Chris. Um Botafogo quente e fazendo o jogo fluir. Mas tudo ruiu no intervalo.
Apagão e vexame em casa
Durou apenas os 15 minutos de intervalo o sossego do Botafogo e de sua torcida para curtirem o placar elástico. Na volta para o segundo tempo, os 11 em campo pelo Alvinegro não se encontraram. A marcação deu espaços, errou muito no posicionamento e isso custou caro.
O Mirassol não perdoou, foi para cima e mostrou sua cara. A reação começou antes mesmo de o ponteiro dar a primeira volta, com Chico da Costa. Aos 12, Barboza deu bote errado, deixou espaço e Jemmes acertou bonita finalização, sem chances par Léo Linck. Quatro minutos depois, levantamento que cruzou toda a área e encontrou Lucas Ramon para cabecear, nas costas de Alex Telles, e empatar.
Um time apático, que mostrou tal condição logo após sofrer o primeiro gol. O Botafogo sequer esboçou reação em meio à tanta desorganização na fase construtiva. A coleção de frustrações só aumenta no conturbado 2025 da SAF.
✅FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 3 X 3 MIRASSOL
BRASILEIRÃO — 12ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca (RN);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
Gols: Savarino 12'/1ºT, Chris Ramos 30'/1ºT e Montoro 39'/1ºT (BOT); Chico da Costa 1'/2ºT, Jemmes 12'/2ºT e Lucas Ramon 16'/2ºT (MIR)
Cartões amarelos: Danilo (BOT)
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Danilo (Newton) e Savarino (Matheus Martins); Álvaro Montoro (Jeffinho), Santi Rodríguez (Mastriani) e Chris Ramos.
MIRASSOL (Técnico Rafael Guanaes):
Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian (Chico da Costa).
