O RB Bragantino anunciou, na manhã deste sábado (15), a contratação do volante Fabinho, de 22 anos. O ex-Palmeiras foi negociado em definitivo com o Massa Bruta e assinou contrato até o fim de 2026. O anúncio foi feito pelo clubes nas redes sociais.

Fabinho foi revelado pelo Verdão e fazia parte do elenco principal desde 2021, mas perdeu espaço nos últimos meses e acabou sendo negociado. O jovem estava no Palmeiras desde 2015, e tinha recém completado 10 anos de clube.

Em entrevista ao próprio Massa Bruta, Fabinho disse que está motivado com o novo desafio.

- Quando surgiram as conversas, fiquei muito feliz. Estou satisfeito e motivado para conquistar meu espaço e fazer história com essa camisa. O projeto do clube, suas metas e toda a estrutura também pesaram muito na minha escolha.

Fabinho é mais um dos talentos que a base do Palmeiras revelou nos últimos anos. Com qualidade na saída de bola e muita força física, o jovem deve ter mais minutos pelo Bragantino, que não tem um elenco tão recheado quanto o do Verdão. Ele chega para suprir uma das principais carências do elenco, principalmente depois da saída de Lucas Evangelista, negociado com o próprio Palmeiras.

Fabinho e Zé Rafael durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)<br>

Veja o anúncio da chegada de Fabinho

Palmeiras contratou Lucas Evangelista, que estava no RB Bragantino

O Palmeiras oficializou na tarde desta sexta-feira (14), a contratação de Lucas Evangelista. Após apresentar problemas nos primeiros exames médicos, o meio-campista foi submetido a nova bateria clínica nos últimos dias e aprovado pelos profissionais do Núcleo de Saúde e Perfomance (NSP) do clube.

Lucas Evangelista com a camisa do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Com isso, o Palmeiras chega a sétima contratação para a atual temporada. Além do ex-jogador do Red Bull Bragantino, o Verdão anunciou os seguintes nomes: os atacantes Facundo Torres, Paulinho e Vitor Roque; os zagueiros Bruno Fuchs (por empréstimo) e Micael; além do volante Emiliano Martínez.

O jogador está à disposição de Abel Ferreira para a abertura do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo, e na Copa do Brasil. No entanto, não poderá disputar as finais do Campeonato Paulista contra o Corinthians por já ter defendido o Massa Bruta no mata-mata da competição estadual.