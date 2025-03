Bragantino passa nos pênaltis e mais: resultados da Copa do Brasil nesta terça-feira

A Copa do Brasil conheceu mais quatro classificados à terceira fase nesta terça-feira (11). Novorizontino-SP, Criciúma, Botafogo-PB e Red Bull Bragantino garantiram vaga na próxima etapa da competição. Confira abaixo como foram as partidas.

Novorizontino vence o Operário-MT

O Novorizontino bateu o Operário (MT) por 1 a 0 no estádio Governador Jose Fragelli, em Cuiabá. Waguinho foi o autor do único gol da partida, aos 44 minutos do primeiro tempo, e garantiu a vaga do Tigre na terceira fase.

Novorizontino enfrenta o Operário-MT pela Copa do Brasil (Foto: Divulgação / Novorizontino)

Criciúma bate o Remo em Belém

O Criciúma derrotou o Remo por 2 a 1 no estádio Banpará Baenão, em Belém, para conquista a vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Luciano Castan abriu o placar para o Tigre, enquanto Ytalo empatou a partida para o Leão Azul nos acréscimos do primeiro tempo. Após o intervalo, Werik Popó fez o gol da vitória dos visitantes.

Werick Popó, jogador do Criciúma, comemora gol contra o Remo pela Copa Do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Botafogo-PB atropela o Concórdia–SC

O Botafogo-PB não tomou conhecimento do Concórdia–SC e venceu por 4 a 0 no estádio José Américo de Almeida Filho, em João Pessoa. Marcelo Gama, Guilherme Santos, Rodrigo Alves e Henrique Dourado marcaram para o Belo e garantiram a classificação.

Jogadores do Botafogo-PB celebram gol contra o Concórdia na Copa do Brasil (Foto: Cristiano Santos / Botafogo-PB)

Bragantino bate o São José-RS nos pênaltis

O Red Bull Bragantino precisou dos pênaltis para confirmar o favoritismo e superar o São José–RS, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. John John abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto Lailson fez para os gaúchos. Nas penalidades, o goleiro Cleiton se destacou com uma defesa e o gol da classificação à terceira fase.

