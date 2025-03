Corinthians ganha reforço na escalação para final contra o Palmeiras

O Corinthians enfrenta o Palmeiras neste domingo (16), no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Paulistão. Ramón Díaz fará uma mudança no time titular em relação à equipe que venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na quarta-feira (12), em partida que eliminou o Timão do torneio continental.

A mudança será na lateral-esquerda. Ramón Díaz terá Fabrizio Angileri à disposição. O argentino não está inscrito na Libertadores e, por isso, foi desfalque do Corinthians. Em seu lugar, o treinador optou por Matheus Bidu.

A posição tem sido um problema para o Corinthians. Nesta temporada, Ramón Díaz revezou entre Matheus Bidu e Hugo, que foi titular no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela primeira fase do Paulistão.

Única contratação do Timão para a temporada, Fabrizio Angileri começou bem sua trajetória e conquistou a confiança de Ramón Díaz. O lateral chegou no fim de fevereiro e atuou nas vitórias do Corinthians por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final, quando começou no banco, e por 2 a 1 contra o Santos, na semifinal do Paulistão, já como titular.

O jogador foi um dos destaques das classificações do Corinthians no torneio. Angileri foi responsável por duas assistências, no gol de Memphis contra o Mirassol, e no chute decisivo de Rodrigo Garro na vitória sobre o Santos.

Angileri deu assistência para o gol de Rodrigo Garro contra o Santos (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Decisão no Paulistão

Corinthians e Palmeiras começam a decidir o Campeonato Paulista neste domingo (16), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. A partida de volta será apenas depois da parada para a Data Fifa. O confronto decisivo será no dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena.