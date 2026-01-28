Saiba qual clube tem mais pontos no Brasileirão desde 2003; veja lista
São Paulo aparece na primeira colocação, seguido por Flamengo e Internacional
Desde que o Brasileirão adotou o sistema de pontos corridos em 2003, algumas equipes se destacaram por manter regularidade e acumular grandes campanhas ao longo dos anos. Nesse contexto, o Lance! reuniu uma lista dos times com o maior número de pontos na competição.
No período, o São Paulo lidera o ranking histórico de pontos, acumulando 1.434. O Flamengo vem logo atrás, com 1.428 pontos, mostrando a força de suas campanhas constantes na era dos pontos corridos. Mais abaixo, Internacional e Palmeiras aparecem com 1.330 e 1.326 pontos, respectivamente.
O Corinthians é o quinto colocado, com 1.312 pontos, seguido de perto pelo Fluminense, que soma 1.291. O Santos também aparece entre os mais consistentes, com 1.284 pontos, enquanto o Atlético-MG fecha o grupo dos oito primeiros com 1.275.
Na sequência do ranking, o Grêmio acumula 1.227 pontos, enquanto o Cruzeiro soma 1.199, e o Athletico-PR chega a 1.158. Entre os times que lutam para se consolidar ou retornar ao protagonismo, estão Botafogo (1.073), Vasco (907), Goiás (769) e Coritiba (718).
Por fim, Bahia (615), Vitória (560), Figueirense (550), Fortaleza (514) e Sport (514) completam a lista.
Veja abaixo o ranking completo
- São Paulo – 1.434
- Flamengo – 1.428
- Internacional – 1.330
- Palmeiras – 1.326
- Corinthians – 1.312
- Fluminense – 1.291
- Santos – 1.284
- Atlético-MG – 1.275
- Grêmio – 1.227
- Cruzeiro – 1.199
- Athletico-PR – 1.158
- Botafogo – 1.073
- Vasco – 907
- Goiás – 769
- Coritiba – 718
- Bahia – 615
- Vitória – 560
- Figueirense – 550
- Fortaleza – 514
- Sport – 514
Início do Brasileirão 2026
A Série A começará em 28 de janeiro, com oito partidas na programação, incluindo o duelo entre o atual campeão, Flamengo, e o São Paulo, no Morumbis. A rodada será encerrada no dia seguinte, com mais dois jogos.
28 de janeiro
- Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte
- Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre
- Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba
- Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador
- Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro
- Corinthians x Bahia - 20 horas - Vila Belmiro, em Santos
- Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)
- São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo
29 de janeiro
- Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)
- Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro
