Desde que o Brasileirão adotou o sistema de pontos corridos em 2003, algumas equipes se destacaram por manter regularidade e acumular grandes campanhas ao longo dos anos. Nesse contexto, o Lance! reuniu uma lista dos times com o maior número de pontos na competição.

No período, o São Paulo lidera o ranking histórico de pontos, acumulando 1.434. O Flamengo vem logo atrás, com 1.428 pontos, mostrando a força de suas campanhas constantes na era dos pontos corridos. Mais abaixo, Internacional e Palmeiras aparecem com 1.330 e 1.326 pontos, respectivamente.

O Corinthians é o quinto colocado, com 1.312 pontos, seguido de perto pelo Fluminense, que soma 1.291. O Santos também aparece entre os mais consistentes, com 1.284 pontos, enquanto o Atlético-MG fecha o grupo dos oito primeiros com 1.275.

Na sequência do ranking, o Grêmio acumula 1.227 pontos, enquanto o Cruzeiro soma 1.199, e o Athletico-PR chega a 1.158. Entre os times que lutam para se consolidar ou retornar ao protagonismo, estão Botafogo (1.073), Vasco (907), Goiás (769) e Coritiba (718).

Por fim, Bahia (615), Vitória (560), Figueirense (550), Fortaleza (514) e Sport (514) completam a lista.

Veja abaixo o ranking completo

1 . São Paulo – 1.434 2 . Flamengo – 1.428 3 . Internacional – 1.330 4 . Palmeiras – 1.326 5 . Corinthians – 1.312 6 . Fluminense – 1.291 7 . Santos – 1.284 8 . Atlético-MG – 1.275 9 . Grêmio – 1.227 10 . Cruzeiro – 1.199 11 . Athletico-PR – 1.158 12 . Botafogo – 1.073 13 . Vasco – 907 14 . Goiás – 769 15 . Coritiba – 718 16 . Bahia – 615 17 . Vitória – 560 18 . Figueirense – 550 19 . Fortaleza – 514 20 . Sport – 514

Início do Brasileirão 2026

A Série A começará em 28 de janeiro, com oito partidas na programação, incluindo o duelo entre o atual campeão, Flamengo, e o São Paulo, no Morumbis. A rodada será encerrada no dia seguinte, com mais dois jogos.

28 de janeiro

Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte

Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre

Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba

Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador

Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro

Corinthians x Bahia - 20 horas - Vila Belmiro, em Santos

Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)

São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro