Futebol Nacional

Saiba qual clube tem mais pontos no Brasileirão desde 2003; veja lista

São Paulo aparece na primeira colocação, seguido por Flamengo e Internacional

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/01/2026
13:00
Lista dos times que acumularam mais pontos no Campeonato Brasileiro desde 2003 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
imagem cameraLista dos times que acumularam mais pontos no Campeonato Brasileiro desde 2003 (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
Desde que o Brasileirão adotou o sistema de pontos corridos em 2003, algumas equipes se destacaram por manter regularidade e acumular grandes campanhas ao longo dos anos. Nesse contexto, o Lance! reuniu uma lista dos times com o maior número de pontos na competição.

No período, o São Paulo lidera o ranking histórico de pontos, acumulando 1.434. O Flamengo vem logo atrás, com 1.428 pontos, mostrando a força de suas campanhas constantes na era dos pontos corridos. Mais abaixo, Internacional e Palmeiras aparecem com 1.330 e 1.326 pontos, respectivamente.

O Corinthians é o quinto colocado, com 1.312 pontos, seguido de perto pelo Fluminense, que soma 1.291. O Santos também aparece entre os mais consistentes, com 1.284 pontos, enquanto o Atlético-MG fecha o grupo dos oito primeiros com 1.275. 

São Paulo foi campeão brasileiro em 2007 (Foto: Rubens Chiri/SPFC)

Na sequência do ranking, o Grêmio acumula 1.227 pontos, enquanto o Cruzeiro soma 1.199, e o Athletico-PR chega a 1.158. Entre os times que lutam para se consolidar ou retornar ao protagonismo, estão Botafogo (1.073), Vasco (907), Goiás (769) e Coritiba (718). 

Por fim, Bahia (615), Vitória (560), Figueirense (550), Fortaleza (514) e Sport (514) completam a lista.

Veja abaixo o ranking completo

  1. São Paulo – 1.434
  2. Flamengo – 1.428
  3. Internacional – 1.330
  4. Palmeiras – 1.326
  5. Corinthians – 1.312
  6. Fluminense – 1.291
  7. Santos – 1.284
  8. Atlético-MG – 1.275
  9. Grêmio – 1.227
  10. Cruzeiro – 1.199
  11. Athletico-PR – 1.158
  12. Botafogo – 1.073
  13. Vasco – 907
  14. Goiás – 769
  15. Coritiba – 718
  16. Bahia – 615
  17. Vitória – 560
  18. Figueirense – 550
  19. Fortaleza – 514
  20. Sport – 514

Início do Brasileirão 2026

A Série A começará em 28 de janeiro, com oito partidas na programação, incluindo o duelo entre o atual campeão, Flamengo, e o São Paulo, no Morumbis. A rodada será encerrada no dia seguinte, com mais dois jogos.

28 de janeiro

  • Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba
  • Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador
  • Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Corinthians x Bahia - 20 horas - Vila Belmiro, em Santos
  • Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)
  • São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro

  1. Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)
  2. Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro

