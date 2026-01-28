menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Do Internacional ao Flamengo: veja os maiores jejuns de título do Brasileirão

Clubes da Série A chegam à temporada de 2026 em cenários distintos

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 28/01/2026
12:05
Flamengo é o atual campeão Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro / Staff Images / CBF)
imagem cameraFlamengo é o atual campeão Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro / Staff Images / CBF)
Os maiores jejuns de título do Brasileirão ajudam a ilustrar diferentes realidades entre os clubes que disputarão a Série A de 2026. Enquanto algumas equipes convivem há décadas sem levantar a taça nacional, como é o caso do Internacional, outras chegam à competição embaladas por conquistas recentes ou até mesmo defendendo o título, caso do Flamengo.

Entre os campeões mais distantes do topo está o Guarani, que não vence o Brasileirão há 47 anos, seguido de perto por Internacional, com 46, e Coritiba, que soma 40 anos de espera. Sport (38), Bahia (37) e Grêmio (29) também aparecem entre os clubes com longos períodos sem conquistar o principal torneio do país.

Na sequência do ranking de jejum aparecem Vasco, há 25 anos sem ser campeão, Athletico-PR, 24, e Santos, que não vence desde 2004 (21 anos). São Paulo (17), Fluminense (13) e Cruzeiro (12) completam a lista intermediária, enquanto Corinthians soma oito anos sem título brasileiro e Atlético-MG aparece com quatro anos de espera.

Internacional não vence o Brasileirão há 46 anos (Foto: Divulgação/Internacional)
Internacional não vence o Brasileirão há 46 anos (Foto: Divulgação/Internacional)

Entre os clubes com conquistas mais recentes, o Palmeiras vive o terceiro menor jejum entre os campeões, com apenas dois anos desde a última taça, seguido pelo Botafogo (1 ano), vencedor em 2024. O Flamengo, por sua vez, é o atual campeão.

Além disso, a Série A de 2026 contará com equipes que nunca foram campeãs brasileiras. Chapecoense, Bragantino, Mirassol, Remo e Vitória entram na competição buscando escrever um capítulo inédito de suas histórias, em um cenário que costuma reservar surpresas e campanhas inesperadas.

Ranking dos maiores jejuns de título no Campeonato Brasileiro

  • Guarani – 47 anos
  • Internacional – 46 anos
  • Coritiba – 40 anos
  • Sport – 38 anos
  • Bahia – 37 anos
  • Grêmio – 29 anos
  • Vasco – 25 anos
  • Athletico-PR – 24 anos
  • Santos – 21 anos
  • São Paulo – 17 anos
  • Fluminense – 13 anos
  • Cruzeiro – 12 anos
  • Corinthians – 8 anos
  • Atlético-MG – 4 anos
  • Palmeiras – 2 anos
  • Botafogo – 1 ano
  • Flamengo – Atual campeão
Guarani é o campeão nacional que está há mais tempo sem conquistar o Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação/Guarani)
Guarani é o campeão nacional que está há mais tempo sem conquistar o Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação/Guarani)

Início do Brasileirão 2026

A Série A começará em 28 de janeiro, com oito partidas na programação, incluindo o duelo entre o atual campeão, Flamengo, e o São Paulo, no Morumbis. A rodada será encerrada no dia seguinte, com mais dois jogos.

28 de janeiro

  • Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte
  • Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre
  • Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba
  • Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador
  • Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Corinthians x Bahia - 20 horas - Vila Belmiro, em Santos
  • Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)
  • São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro

  1. Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)
  2. Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro

