Do Internacional ao Flamengo: veja os maiores jejuns de título do Brasileirão

Os maiores jejuns de título do Brasileirão ajudam a ilustrar diferentes realidades entre os clubes que disputarão a Série A de 2026. Enquanto algumas equipes convivem há décadas sem levantar a taça nacional, como é o caso do Internacional, outras chegam à competição embaladas por conquistas recentes ou até mesmo defendendo o título, caso do Flamengo.

continua após a publicidade

Entre os campeões mais distantes do topo está o Guarani, que não vence o Brasileirão há 47 anos, seguido de perto por Internacional, com 46, e Coritiba, que soma 40 anos de espera. Sport (38), Bahia (37) e Grêmio (29) também aparecem entre os clubes com longos períodos sem conquistar o principal torneio do país.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na sequência do ranking de jejum aparecem Vasco, há 25 anos sem ser campeão, Athletico-PR, 24, e Santos, que não vence desde 2004 (21 anos). São Paulo (17), Fluminense (13) e Cruzeiro (12) completam a lista intermediária, enquanto Corinthians soma oito anos sem título brasileiro e Atlético-MG aparece com quatro anos de espera.

continua após a publicidade

Internacional não vence o Brasileirão há 46 anos (Foto: Divulgação/Internacional)

Entre os clubes com conquistas mais recentes, o Palmeiras vive o terceiro menor jejum entre os campeões, com apenas dois anos desde a última taça, seguido pelo Botafogo (1 ano), vencedor em 2024. O Flamengo, por sua vez, é o atual campeão.

Além disso, a Série A de 2026 contará com equipes que nunca foram campeãs brasileiras. Chapecoense, Bragantino, Mirassol, Remo e Vitória entram na competição buscando escrever um capítulo inédito de suas histórias, em um cenário que costuma reservar surpresas e campanhas inesperadas.

continua após a publicidade

Ranking dos maiores jejuns de título no Campeonato Brasileiro

Guarani – 47 anos

Internacional – 46 anos

Coritiba – 40 anos

Sport – 38 anos

Bahia – 37 anos

Grêmio – 29 anos

Vasco – 25 anos

Athletico-PR – 24 anos

Santos – 21 anos

São Paulo – 17 anos

Fluminense – 13 anos

Cruzeiro – 12 anos

Corinthians – 8 anos

Atlético-MG – 4 anos

Palmeiras – 2 anos

Botafogo – 1 ano

Flamengo – Atual campeão

Guarani é o campeão nacional que está há mais tempo sem conquistar o Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação/Guarani)

Início do Brasileirão 2026

A Série A começará em 28 de janeiro, com oito partidas na programação, incluindo o duelo entre o atual campeão, Flamengo, e o São Paulo, no Morumbis. A rodada será encerrada no dia seguinte, com mais dois jogos.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

28 de janeiro

Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte

Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre

Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba

Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador

Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro

Corinthians x Bahia - 20 horas - Vila Belmiro, em Santos

Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)

São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro