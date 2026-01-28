Do Internacional ao Flamengo: veja os maiores jejuns de título do Brasileirão
Clubes da Série A chegam à temporada de 2026 em cenários distintos
Os maiores jejuns de título do Brasileirão ajudam a ilustrar diferentes realidades entre os clubes que disputarão a Série A de 2026. Enquanto algumas equipes convivem há décadas sem levantar a taça nacional, como é o caso do Internacional, outras chegam à competição embaladas por conquistas recentes ou até mesmo defendendo o título, caso do Flamengo.
Entre os campeões mais distantes do topo está o Guarani, que não vence o Brasileirão há 47 anos, seguido de perto por Internacional, com 46, e Coritiba, que soma 40 anos de espera. Sport (38), Bahia (37) e Grêmio (29) também aparecem entre os clubes com longos períodos sem conquistar o principal torneio do país.
Na sequência do ranking de jejum aparecem Vasco, há 25 anos sem ser campeão, Athletico-PR, 24, e Santos, que não vence desde 2004 (21 anos). São Paulo (17), Fluminense (13) e Cruzeiro (12) completam a lista intermediária, enquanto Corinthians soma oito anos sem título brasileiro e Atlético-MG aparece com quatro anos de espera.
Entre os clubes com conquistas mais recentes, o Palmeiras vive o terceiro menor jejum entre os campeões, com apenas dois anos desde a última taça, seguido pelo Botafogo (1 ano), vencedor em 2024. O Flamengo, por sua vez, é o atual campeão.
Além disso, a Série A de 2026 contará com equipes que nunca foram campeãs brasileiras. Chapecoense, Bragantino, Mirassol, Remo e Vitória entram na competição buscando escrever um capítulo inédito de suas histórias, em um cenário que costuma reservar surpresas e campanhas inesperadas.
Ranking dos maiores jejuns de título no Campeonato Brasileiro
- Guarani – 47 anos
- Internacional – 46 anos
- Coritiba – 40 anos
- Sport – 38 anos
- Bahia – 37 anos
- Grêmio – 29 anos
- Vasco – 25 anos
- Athletico-PR – 24 anos
- Santos – 21 anos
- São Paulo – 17 anos
- Fluminense – 13 anos
- Cruzeiro – 12 anos
- Corinthians – 8 anos
- Atlético-MG – 4 anos
- Palmeiras – 2 anos
- Botafogo – 1 ano
- Flamengo – Atual campeão
Início do Brasileirão 2026
A Série A começará em 28 de janeiro, com oito partidas na programação, incluindo o duelo entre o atual campeão, Flamengo, e o São Paulo, no Morumbis. A rodada será encerrada no dia seguinte, com mais dois jogos.
28 de janeiro
- Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte
- Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre
- Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba
- Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador
- Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro
- Corinthians x Bahia - 20 horas - Vila Belmiro, em Santos
- Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)
- São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo
29 de janeiro
- Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)
- Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro
