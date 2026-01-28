O Campeonato Brasileiro terá início em 28 de janeiro, reunindo novamente os maiores vencedores da competição, como Palmeiras, Flamengo e Santos. A edição de 2026 será a 71ª do torneio, que já teve campeões nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste.

Cabe ressaltar que, em 2015, sob a gestão de Ricardo Teixeira, a CBF unificou os títulos nacionais, passando a considerar os troféus da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, disputados entre 1959 e 1970, como Campeonatos Brasileiros. Entre os clubes beneficiados pela decisão estão Santos, Palmeiras, Fluminense, Botafogo, Cruzeiro e Bahia.

Veja todos os campeões do Campeonato Brasileiro

Palmeiras - 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

O Palmeiras é o maior campeão brasileiro, com 12 títulos conquistados. As conquistas atravessam formatos distintos do campeonato, da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa ao Brasileirão no modelo atual.

Entre campanhas marcantes, destacam-se os títulos consecutivos de 1993 e 1994, liderados por jogadores como Evair e Edmundo, e a fase recente vitoriosa, com conquistas em 2016, 2018, 2022 e 2023, tendo atletas como Dudu, Gustavo Gómez e Raphael Veiga entre os principais nomes.

Palmeiras é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro (Foto: Divulgação/Palmeiras)

Flamengo - 9 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

O Flamengo é o segundo maior vencedor da competição e viveu duas fases de destaque. Nos anos 80, conquistou os títulos de 1980, 1982, 1983 e 1987. Este último segue gerando polêmicas até hoje, já que o STF reconhece o Sport como campeão brasileiro de 1987. Mais recentemente, o clube voltou a levantar a taça em 2019, 2020 e 2025.

Atual campeão, a campanha de 2025 do Flamengo no Brasileirão foi marcada por regularidade e força ofensiva: em 38 jogos, a equipe somou 23 vitórias, dez empates e cinco derrotas, alcançando 69% de aproveitamento. O time rubro-negro balançou as redes 78 vezes, com média de dois vírgula um gols por partida, e teve uma defesa sólida, sofrendo apenas 27 gols, média de zero vírgula sete por jogo, o que resultou em um expressivo saldo positivo de +51.

Flamengo levanta o troféu de campeão brasileiro (Foto: André Mourão / Lance!)

Santos - 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

A maioria das conquistas do Peixe ocorreu durante a era de maior domínio do clube no cenário nacional, na década de 1960, quando o clube contou com o "ataque dos sonhos", formado por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe.

A última conquista (2004) foi marcada pela superação de diversos episódios ao longo da competição, desde erros de arbitragem até uma punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que obrigou o Peixe a mandar partidas longe da Vila Belmiro durante parte do campeonato.

Título do Santos em 2002 derrubou jejum de 18 anos (Foto: Divulgação/SantosFC)

Corinthians - 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

O Corinthians venceu o Campeonato Brasileiro em sete oportunidades. As conquistas marcam diferentes fases do clube, incluindo títulos consecutivos no fim da década de 1990 e uma sequência consistente no século XXI.

A última conquista do Corinthians aconteceu em 2017, sob o comando de Fábio Carille, quando a equipe somou 72 pontos em 38 partidas, com 21 vitórias, nove empates e oito derrotas, além de uma campanha consistente, com 50 gols marcados, 30 sofridos e nove pontos de vantagem sobre o vice Palmeiras e o terceiro colocado Santos.

São Paulo - 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

O período entre 2006 e 2008 ficou marcado pelo tricampeonato seguido, com jogadores como Rogério Ceni e Hernanes, além de Muricy Ramalho no comando técnico.

A conquista mais recente do São Paulo no Brasileirão aconteceu em 07 de dezembro de 2008, quando o clube levantou o sexto título nacional, o terceiro consecutivo, após vencer o Goiás por 1 a 0, no estádio Bezerrão, no Distrito Federal.

A campanha foi construída em 38 jogos, com 21 vitórias, 12 empates e cinco derrotas, além de 66 gols marcados e 36 sofridos, e ficou marcada pela impressionante arrancada no segundo turno, já que o Tricolor chegou a ter apenas 1% de chances de título ao ver o Grêmio abrir 11 pontos de vantagem na liderança.

Cruzeiro - 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

O Cruzeiro conquistou quatro títulos brasileiros. Em 1966, a equipe superou o Santos de Pelé na decisão. Já em 2003, no formato de pontos corridos, o time liderado por Alex realizou campanha histórica. Nos títulos de 2013 e 2014, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart foram destaques.

Fluminense - 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

O Fluminense venceu o Campeonato Brasileiro em quatro ocasiões. No título de 1970, o time contou com nomes como o goleiro Félix e o artilheiro Flávio Minuano.

Em 2012, o Fluminense conquistou o tetracampeonato brasileiro. Com uma base semelhante à do time de 2010, o Tricolor, comandado por Abel Braga, dominou a competição, teve o melhor ataque e a melhor defesa e assegurou o título com três rodadas de antecedência. Esta foi a última conquista do clube no Campeonato Brasileiro.

A equipe-base daquele ano contou com Cavalieri; Bruno; Gum e Leandro Eusébio; Carlinhos; Edinho, Thiago Neves e Deco; Wellington Nem, Rafael Sóbis e Fred.

Fred foi o destaque do Fluminense no título Brasileiro (Foto: Nelson Perez/Fluminense)

Vasco - 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

De todas as conquistas, o Brasileirão de 2000, edição especial denominada Copa João Havelange, ficou marcado por um episódio emblemático. Na decisão contra o São Caetano, o alambrado de São Januário cedeu durante o jogo de volta, deixando vários feridos e levando à anulação da partida.

O confronto decisivo foi remarcado para janeiro de 2001, no Maracanã. O Vasco da Gama venceu por 3 a 1, com gols de Juninho Pernambucano, Jorginho Paulista e Romário, após empate por 1 a 1 no jogo de ida. Com o resultado, o clube confirmou o tetracampeonato. Desde então, a melhor campanha do Vasco no Brasileirão foi o vice-campeonato de 2011.

Atlético-MG - 3 (1937, 1971 e 2021)

O Atlético-MG conquistou o Campeonato Brasileiro em três oportunidades. Em 1971, o time campeão teve Dadá Maravilha como principal artilheiro, enquanto em 2021 o destaque foi Hulk.

A confirmação do título do Brasileirão, 50 anos após a primeira conquista da competição, aconteceu na vitória de virada sobre o Bahia, por 3 a 2. Atuando em casa, a equipe teve 91% de aproveitamento, com 17 vitórias, um empate e uma derrota. Sob o comando de Cuca, o time assumiu a liderança na 15ª rodada e manteve a ponta da tabela até o fim do campeonato.

Internacional - 3 (1975, 1976 e 1979)

O clube conquistou o Campeonato Brasileiro em três ocasiões, nos anos de 1975, 1976 e 1979, sendo o único a vencer a competição de forma invicta, na edição de 1979.

O último título do Internacional foi justamente em 1979. O torneio contou com a participação de 94 clubes, o que resultou em um grande número de partidas e fases com formatos distintos. A decisão foi disputada contra o Vasco.

Botafogo - 3 (1968, 1995 e 2024)

O Botafogo conquistou três títulos brasileiros ao longo de sua história: a Taça Brasil de 1968 e os Campeonatos Brasileiros de 1995 e 2024, já disputados no formato moderno da competição.

Na conquista de 1968, o time teve como destaques Jairzinho e Paulo Cezar Caju. Em 1995, Túlio Maravilha, Gonçalves e Donizete Pantera lideraram a campanha que recolocou o clube no topo nacional. Já em 2024, Thiago Almada, Igor Jesus e Luiz Henrique foram os principais nomes da equipe campeã.

Botafogo conquistou a taça em 2024 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Bahia - 2 (1959 e 1988)

A Taça Brasil de 1959 foi o primeiro grande torneio nacional do futebol brasileiro e reuniu 15 campeões estaduais. Além do Bahia, que ficou com o título, participaram da competição Santos, São Paulo, Vasco da Gama, Athletico-PR, Atlético-MG, Grêmio, Sport, Rio Branco-ES, Hercílio Luz-SC, Auto Esporte-PB, ABC-RN, Ceará, CSA e Tuna Luso.

Na campanha em jogos de ida e volta, o Bahia eliminou CSA, Ceará, Sport, Vasco e Santos. O time disputou 14 partidas, com nove vitórias, dois empates e três derrotas, marcou 25 gols e sofreu 18. Léo Briglia foi o artilheiro da competição, com oito gols, enquanto Zé Carlos terminou como principal goleador do Bahia no torneio, com nove gols.

Grêmio - 2 (1981 e 1996)

O Grêmio conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro em 1981 ao superar o São Paulo na final. Após vencer o jogo de ida no Olímpico Monumental por 2 a 1, a equipe entrou em campo no Morumbi diante de estádio lotado e confirmou o título com empate fora de casa. O gol gremista foi marcado por Baltazar, aos 20 minutos do segundo tempo, em chute no ângulo esquerdo do goleiro Waldir Peres, resultado que garantiu a taça e marcou a afirmação do clube no cenário nacional.

O segundo título brasileiro do Grêmio veio em 1996, após campanha iniciada em Criciúma, em 18 de agosto, e encerrada quatro meses depois, em 15 de dezembro, no Olímpico Monumental. Na final contra a Portuguesa, o time perdeu o jogo de ida por 2 a 0, em São Paulo, e precisava vencer por dois gols de diferença em casa. Com gol de Paulo Nunes logo aos 2 minutos do primeiro tempo e, já no fim da partida, Aílton marcou o gol decisivo, resultado que garantiu o bicampeonato nacional diante do estádio lotado.

Athletico-PR - 1 (2001)

Comandado por Kleberson e Alex Mineiro, o Athletico-PR conquistou o Campeonato Brasileiro, único título nacional do clube. Na fase final, o Furacão eliminou São Paulo, Fluminense e São Caetano.

Coritiba - 1 (1985)

Em 31 de julho de 1985, Coritiba e Bangu decidiram o título diante de mais de 90 mil pessoas. A partida terminou empatada por 1 a 1 e a definição do campeão se deu nas cobranças de pênaltis, nas quais o time paranaense se saiu melhor e venceu por 6 a 5.

Título Brasileiro do Guarani (Foto: Divulgação/Guarani)

Guarani - 1 (1978)

O Guarani conquistou o Campeonato Brasileiro de 1978 ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 na decisão no Estádio Brinco de Ouro, tornando-se o único clube do interior a alcançar o título nacional.

Sport - 1 (1987)

O Sport conquistou o Campeonato Brasileiro de 1987 após campanha consistente desde a fase classificatória e desempenho invicto no quadrangular final, disputado contra Internacional, Flamengo e Guarani.