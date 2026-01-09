Ceará acerta a compra de volante emprestado pelo Santos

O Ceará oficializou a compra do meio-campista Vinicius Zanocelo, que estava emprestado pelo Santos. Apesar das mudanças por conta do rebaixamento, o Vovô conseguiu permanecer com o jogador de 24 anos.

Zanocelo chegou no Ceará em agosto, tendo vínculo de empréstimo somente até o fim de 2025. A compra de 70% dos direitos econômicos foi firmada por 700 mil dólares - cerca de R$ 3,7 milhões na cotação atual. O vínculo de Zanocelo vai até o fim de 2028.

O volante fez 15 jogos e marcou um gol com a camisa dos cearenses. Mesmo com a queda para a Série B, o camisa 25 foi um dos principais reforços alvinegros na temporada passada.

Vinicius Zanocelo, meio-campista do Ceará (Foto: divulgação/Ceará SC)

— Primeiramente, preciso agradecer o carinho e o apoio de todas as pessoas que fizeram de tudo para dar certo. Desde o dia em que cheguei aqui, criei uma identificação muito forte com o clube, com as pessoas que estão aqui dentro, que trabalham aqui, com os jogadores e, obviamente, com a torcida. Me sinto muito honrado de fazer parte do clube até 2028. Espero que sejam anos muito abençoados e de muitos títulos - disse Zanocelo ao site oficial do Alvinegro.

— Estou feliz demais. Era o que eu queria. Me sinto em casa no Ceará e fiz de tudo para estar aqui. Fico no vozão e espero que, como eu disse sejam anos de muitas conquistas para nós - finalizou.

➡️ Buscando o tricampeonato, Ceará iniciará o Estadual com a base

Ceará tem novo treinador

O Ceará fechou a contratação do técnico Mozart para a temporada 2026. O profissional soma dois acessos na Série B e, em um dos anos, levou também o título do torneio.

Mozart iniciou como técnico no CSA. Depois, passou por Chapecoense, Cruzeiro, Guarani e Atlético-GO até chegar no Mirassol. Tal passagem começou em maio de 2023, quando a equipe paulista dava os seus primeiros passos na Série B.