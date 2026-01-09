Fluminense: Cano sofre outra lesão no joelho direito e passa por cirurgia

O Germán Cano voltou a ter problema físico logo no retorno às atividades do Fluminense. Durante um treino no CT Carlos Castilho, o atacante sofreu uma entorse no joelho direito, e exames apontaram uma lesão no menisco. A decisão foi por intervenção cirúrgica, marcada para este sábado (10).

A previsão inicial de recuperação é de aproximadamente 45 dias, o que tira o camisa 14 das primeiras partidas da temporada. Com isso, Cano não deve ficar à disposição da comissão técnica no início do Campeonato Carioca.

Mesmo com um 2025 marcado por oscilações físicas e técnicas, Cano terminou a temporada como artilheiro do Flu, com 20 gols. O centroavante não entra em campo desde 29 de outubro, quando o Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, no Maracanã, em duelo atrasado do Brasileirão. Na sequência, já havia sofrido uma entorse no mesmo joelho e passou por tratamento conservador. Apesar de ter sido relacionado para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, acabou não sendo utilizado.

