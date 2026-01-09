Fluminense tem 'plano B' para Hulk? Entenda a situação da posição no elenco

O principal alvo do Fluminense no mercado nessa janela é Hulk, do Atlético-MG. O Tricolor negocia a chegada do atacante para assumir a titularidade como centroavante do time. Nesse momento, o jogador é o único nome para a posição. A diretoria tem nomes mapeados como "plano B", mas não vai atrás de nenhum até que a negociação com Hulk seja encerrada. Entenda a situação da posição do elenco nesse momento.

Advogada de Hulk diz ter encerrado negociações com Atlético-MG; Fluminense espera desfecho

A camisa nove do Tricolor foi um dos maiores problemas em 2025. Acostumado com os 40 gols por ano de Cano, o torcedor tricolor viu Everaldo, John Kennedy e o próprio argentino sofrerem para balançar as redes. Com idade avançada, o camisa 14 sofreu com lesões. A princípio, todos eles seguem para 2026. O Lance! apurou caso a caso e explica o status atual de todos eles.

Everaldo

Eve terminou o ano como titular. Mesmo contestado pelas arquibancadas durante os jogos, ele foi a principal escolha de Renato Gaúcho e depois de Zubeldía durante a temporada. Zubeldía, inclusive gosta muito de Everaldo, considerando o jogador essencial para o elenco. O treinador entende o time precisa de um centroavante titular, mas não deseja perder o atual camisa nove.

Por conta das especulações do nome do jogador fora do Fluminense, o atacante procurou a diretoria na quinta-feira (8) para entender se estava sendo oferecido ao mercado. A direção de futebol, juntamente com Zubeldía, explicou para o atleta que nada disso tinha ocorrido, que não tinha recebido nenhuma oferta e que conta com ele para 2026. Uma eventual saída de Everaldo só deve acontecer caso o atacante receba uma proposta que ele mesmo julgue mais interessante e peça para sair. Nesse caso, o Flu não dificultaria uma saída.

Cano

O caso de Cano é complexo. Não existe dúvida internamente no Fluminense da capacidade de fazer gols do jogador. A direção ainda enxerga o argentino com um dos grande finalizadores do país. Porém, com a idade avançada e os problemas recorrentes no joelho, Cano não tem a mesma confiabilidade dos anos anteriores, vide 2025 e a lesão que o jogador teve agora na reapresentação. Germán sofreu entorse no joelho direito, onde foi detectada lesão no menisco. O atleta será submetido a cirurgia neste sábado (10) Previsão de 45 dias de recuperação.

A tendência não é de melhora para essa temporada. O jogador de 38 anos tem contrato até o fim de 2026 e não deve ter o vínculo renovado depois disso. O camisa 14 é um dos grandes ídolos da história do clube, e isso pesa na avaliação.

John Kennedy

JK tem forte identificação com o clube e entende que está no melhor lugar para dar o salto aguardado na carreira desde o fim de 2023. O jogador teve postura considerada exemplar de trabalho e dedicação no segundo semestre de 2025. O trabalho não se refletiu em gols no ano passado, mas o Fluminense entende que John Kennedy ainda pode contribuir em alto nível e vê a dedicação do jogador para essa expectativa se concretizar.

Mesmo assim, o jovem não é mais uma certeza. Por isso, o nome do atacante não está blindado de propostas, mas também não está fora do mercado. A diretoria não está montando o elenco de 2026 considerando o camisa 99 como uma peça fundamental, mas um rendimento alto do jogador e uma consequente titularidade não seria surpresa.

John Kennedy em treino na pré-temporada do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Hulk vai jogar no Fluminense?

A posição do Fluminense no meio da indefinição entre Hulk e Atlético-MG é a mesma desde dezembro. O Tricolor aguarda o desfecho entre as duas partes. Nesse meio tempo, o Flu recebeu o "ok" do estafe do jogador para negociar e partiu até para as tratativas direto com o Galo, mas o negócio só pode se concretizar após a definição do futuro do atacante.

Hulk tem contrato com o Atlético até o fim de 2026 e já declarou que vai cumprí-lo até o fim, sem renovação posterior. O cumprir o contrato até o fim, porém, não significa que não existe possibilidade de saída do jogador. O clube pode optar por aceitar alguma proposta ou encerrar simplesmente encerrar o contrato. Dessa maneira, Hulk respeitaria o vínculo até o fim. Não existe nenhuma mentira na fala do jogador e de seu estafe caso ocorra uma saída.

O Fluminense entende que o jogador e o Atlético-MG seguem com a situação não resolvida e aguarda o desfecho final. O clube ainda não negocia com outro centroavantes como plano B, mas já tem nomes mapeados com a comissão técnica e o departamente de análises.