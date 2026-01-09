Entre baixas e reconstrução, Corinthians mira o bicampeonato do Paulistão
Timão estreia na competição contra a Ponte Preta
O Corinthians estreia no Paulistão neste domingo (11), contra a Ponte Preta. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão busca o bicampeonato da competição, que marca o início da temporada.
O clube alvinegro vem de uma temporada vitoriosa. Em 2025, conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil. Entretanto, o começo de ano é marcado por incertezas e reconstrução. Marcelo Paz assumiu a vaga de novo executivo de futebol.
No elenco, o Corinthians teve algumas baixas: Talles Magno, Romero e Maycon deixaram a equipe. O contrato de Angileri chegou ao fim, e apesar da tentativa de renovação, o Timão não está otimista quanto a permanência do argentino. A palavra de ordem do Timão é reconstrução, e o clube deve reforçar o elenco ao longo da temporada.
Baixas para o início do Paulistão
Garro passou por uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo nesta quarta-feira (7), e será desfalque do Corinthians na estreia do Paulistão. O meia aumenta a lista de baixas para Dorival Júnior escalar a equipe no primeiro jogo da temporada.
O clube alvinegro ainda não estimou uma data para o retorno do meia. A prioridade é a recuperação de Garro para a disputa da Supercopa Rei, contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro. Dorival Júnior sofre com o curto período de férias para ter a maior parte elenco à disposição.
O Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro. A comissão técnica promove um controle de carga para a recuperação total dos jogadores. Memphis realiza um trabalho para recuperar a parte física e ainda não treinou no gramado. Raniele também foi poupado na atividade desta quarta-feira (7).
Fora de campo, o Timão pode perder dois atletas por questões burocráticas. José Martínez está na Venezuela, onde realiza um processo para a reemissão do passaporte. Somente após a conclusão do trâmite o jogador poderá retornar ao Brasil.
Yuri Alberto se reapresentou nesta sexta-feira (9) ao Timão. Liberado pelo clube, o atacante viajou a Roma, na Itália, para acelerar o processo de obtenção do passaporte europeu e deve ser desfalque contra a Ponte Preta.
O Corinthians deve utilizar muito a base neste torneio. Bahia, Jacaré e Molina foram chamados da Copinha para reforçar a equipe nas primeiras rodadas do Paulistão. Além deles, Pedro Raul voltou de empréstimo do Ceará e deve ganhar oportunidades.
Veja tabela de jogos do Corinthians na fase de grupos do Paulistão
- 1ª Rodada: Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
- 2ª Rodada: Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
- 3ª Rodada: Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
- 4ª Rodada: Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max
- 5ª Rodada: Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max
- 6ª Rodada: Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
- 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
- 8ª Rodada: São Bernardo x Corinthians - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Primeiro de Maio - Record, CazéTV e HBO Max
