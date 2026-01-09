menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Entre baixas e reconstrução, Corinthians mira o bicampeonato do Paulistão

Timão estreia na competição contra a Ponte Preta

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 09/01/2026
18:28
Bidu teve um ano de destaque no Corinthians (Foto: Jhony Inácio/Agência Enquadrar/Gazeta Press)
imagem camera(Foto: Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Corinthians estreia no Paulistão neste domingo (11), contra a Ponte Preta. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão busca o bicampeonato da competição, que marca o início da temporada.

continua após a publicidade

O clube alvinegro vem de uma temporada vitoriosa. Em 2025, conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil. Entretanto, o começo de ano é marcado por incertezas e reconstrução. Marcelo Paz assumiu a vaga de novo executivo de futebol.

No elenco, o Corinthians teve algumas baixas: Talles Magno, Romero e Maycon deixaram a equipe. O contrato de Angileri chegou ao fim, e apesar da tentativa de renovação, o Timão não está otimista quanto a permanência do argentino. A palavra de ordem do Timão é reconstrução, e o clube deve reforçar o elenco ao longo da temporada.

continua após a publicidade

Baixas para o início do Paulistão

Garro passou por uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo nesta quarta-feira (7), e será desfalque do Corinthians na estreia do Paulistão. O meia aumenta a lista de baixas para Dorival Júnior escalar a equipe no primeiro jogo da temporada.

O clube alvinegro ainda não estimou uma data para o retorno do meia. A prioridade é a recuperação de Garro para a disputa da Supercopa Rei, contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro. Dorival Júnior sofre com o curto período de férias para ter a maior parte elenco à disposição.

continua após a publicidade

O Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro. A comissão técnica promove um controle de carga para a recuperação total dos jogadores. Memphis realiza um trabalho para recuperar a parte física e ainda não treinou no gramado. Raniele também foi poupado na atividade desta quarta-feira (7).

Fora de campo, o Timão pode perder dois atletas por questões burocráticas. José Martínez está na Venezuela, onde realiza um processo para a reemissão do passaporte. Somente após a conclusão do trâmite o jogador poderá retornar ao Brasil.

Yuri Alberto se reapresentou nesta sexta-feira (9) ao Timão. Liberado pelo clube, o atacante viajou a Roma, na Itália, para acelerar o processo de obtenção do passaporte europeu e deve ser desfalque contra a Ponte Preta.

O Corinthians deve utilizar muito a base neste torneio. Bahia, Jacaré e Molina foram chamados da Copinha para reforçar a equipe nas primeiras rodadas do Paulistão. Além deles, Pedro Raul voltou de empréstimo do Ceará e deve ganhar oportunidades.

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Timão busca o 32º título do Campeonato Paulista (Foto: Thiago Ribeiro/via Gazeta Press)
Timão busca o 32º título do Campeonato Paulista (Foto: Thiago Ribeiro/via Gazeta Press)

Veja tabela de jogos do Corinthians na fase de grupos do Paulistão

  • 1ª Rodada: Corinthians x Ponte Preta - 11/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 2ª Rodada: Red Bull Bragantino x Corinthians - 15/01 (quinta-feira), às 19h30 - Cícero de Souza Marques - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
  • 3ª Rodada: Corinthians x São Paulo - 18/01 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 4ª Rodada: Santos x Corinthians - 22/01 (quinta-feira), 19h30 - Vila Belmiro - Record, Cazé TV e HBO Max
  • 5ª Rodada: Velo Clube x Corinthians - 24/01 (sábado), às 20h30 - Benitão - Record, Cazé TV e HBO Max
  • 6ª Rodada: Corinthians x Capivariano - 01/02 (domingo), às 16h - Neo Química Arena - TNT e HBO Max
  • 7ª Rodada: Corinthians x Palmeiras - 08/02 (quinta-feira), às 20h30 - Neo Química Arena - Record, CazéTV e HBO Max
  • 8ª Rodada: São Bernardo x Corinthians - 15/02 (quinta-feira), 20h30 - Primeiro de Maio - Record, CazéTV e HBO Max

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias