Entre baixas e reconstrução, Corinthians mira o bicampeonato do Paulistão

O Corinthians estreia no Paulistão neste domingo (11), contra a Ponte Preta. A bola rola às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão busca o bicampeonato da competição, que marca o início da temporada.

O clube alvinegro vem de uma temporada vitoriosa. Em 2025, conquistou o Paulistão e a Copa do Brasil. Entretanto, o começo de ano é marcado por incertezas e reconstrução. Marcelo Paz assumiu a vaga de novo executivo de futebol.

No elenco, o Corinthians teve algumas baixas: Talles Magno, Romero e Maycon deixaram a equipe. O contrato de Angileri chegou ao fim, e apesar da tentativa de renovação, o Timão não está otimista quanto a permanência do argentino. A palavra de ordem do Timão é reconstrução, e o clube deve reforçar o elenco ao longo da temporada.

Baixas para o início do Paulistão

Garro passou por uma cirurgia no escafoide do punho esquerdo nesta quarta-feira (7), e será desfalque do Corinthians na estreia do Paulistão. O meia aumenta a lista de baixas para Dorival Júnior escalar a equipe no primeiro jogo da temporada.

O clube alvinegro ainda não estimou uma data para o retorno do meia. A prioridade é a recuperação de Garro para a disputa da Supercopa Rei, contra o Flamengo, no dia 1º de fevereiro. Dorival Júnior sofre com o curto período de férias para ter a maior parte elenco à disposição.

O Corinthians se reapresentou no dia 3 de janeiro. A comissão técnica promove um controle de carga para a recuperação total dos jogadores. Memphis realiza um trabalho para recuperar a parte física e ainda não treinou no gramado. Raniele também foi poupado na atividade desta quarta-feira (7).

Fora de campo, o Timão pode perder dois atletas por questões burocráticas. José Martínez está na Venezuela, onde realiza um processo para a reemissão do passaporte. Somente após a conclusão do trâmite o jogador poderá retornar ao Brasil.

Yuri Alberto se reapresentou nesta sexta-feira (9) ao Timão. Liberado pelo clube, o atacante viajou a Roma, na Itália, para acelerar o processo de obtenção do passaporte europeu e deve ser desfalque contra a Ponte Preta.

O Corinthians deve utilizar muito a base neste torneio. Bahia, Jacaré e Molina foram chamados da Copinha para reforçar a equipe nas primeiras rodadas do Paulistão. Além deles, Pedro Raul voltou de empréstimo do Ceará e deve ganhar oportunidades.

