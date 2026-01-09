O Inter divulgou a tabela de preços de ingressos para a temporada 2026, válida para partidas do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Brasileiro no Estádio Beira-Rio. A política estabelece valores escalonados por setor e categoria de sócio, com ingressos a partir de R$ 6 no estadual e R$ 16 no nacional.

No Gaúcho, sócios da categoria Campeão do Mundo poderão adquirir ingressos nos portões 3 e 7 do estádio pelo valor mínimo citado acima. O mesmo vale para o Brasileirão. A estratégia mantém a diferenciação entre arquibancadas inferiores e superiores e contempla todos os setores do estádio - portões pares e área livre superior.

A política de descontos foi ampliada para algumas categorias. Sócios Campeão do Mundo terão 80% de desconto no Campeonato Gaúcho, enquanto associados do plano Nada Vai Nos Separar contarão com 40% de abatimento.

Os sócios da categoria Academia do Povo poderão comprar ingressos para áreas livres pelo valor fixo de R$ 10. Para não sócios, o clube entende ter definido preços intermediários, além da opção de cadeiras locadas com lugar marcado tanto no estadual quanto no Brasileiro.

- O Inter sempre teve o compromisso de ser um clube popular. Essa política de preços busca resgatar essa característica, oferecendo opções acessíveis para o torcedor e, ao mesmo tempo, mantendo a sustentabilidade financeira do clube - afirmou André Dalto, vice-presidente de administração do Internacional.

Vale lembrar que o Inter, pela campanha no ano passado, está fora de competições sul-americanas nesta temporada.

Tabela

A nova tabela de preços passa a valer já no início da temporada. O Inter estreia contra o Novo Hamburgo, neste domingo, no Beira-Rio.

