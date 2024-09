Herói da vitória na ida, João Cruz é aposta do Athletico para a decisão contra o Racing

Foto: Divulgação/Athletico







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:56 • São Paulo (SP)

Com apenas 18 anos, o meia João Cruz já pode dizer que viveu a experiência de ser decisivo em um duelo entre Brasil e Argentina. Do seu pé direito, saiu o gol da vitória do Athletico sobre o Racing, por 1 a 0, na última quinta-feira (19), no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O gol, marcado apenas 12 minutos após João substituir Bruno Zapelli, que deixou o campo machucado ainda no primeiro tempo, faz com que o time brasileiro jogue por um empate nesta quinta-feira (25) em Buenos Aires para se classificar às semifinais.

O momento de instabilidade do Athletico, que demitiu o técnico Martín Varini nesta semana e anunciou Lucho González como substituto, contrasta com a ascensão do jovem meia, que chegou ao clube aos 12 anos de idade, fez sua estreia profissional em maio e recentemente renovou contrato até 2028.

- Foi motivo de muito orgulho e muita honra marcar meu primeiro gol na Ligga Arena, que eu frequentava até outro dia como torcedor. Em um jogo tão difícil, eu sabia que teríamos poucas oportunidades e nas que tivéssemos, teríamos que matar. Agora vamos focados para a Argentina para buscar essa classificação - disse João Cruz, após a partida de ida.

Presente nas convocações da Seleção Brasileira desde a categoria Sub-15, o atleta foi chamado pelo técnico da Seleção Sub-20 Ramon Menezes para dois amistosos contra o México, em setembro, e se destacou com duas assistências. O bom desempenho nos jogos e treinos fez com que o treinador rasgasse elogios a João Cruz.

- Ele confirmou tudo aquilo que se espera dele. O João tem uma margem de crescimento enorme e, mais importante que isso, ele tem uma cabeça muito boa - disse Ramon Menezes